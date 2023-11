Ciech odnotował 51,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 85,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 59,35 mln zł wobec 113,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 184,25 mln zł wobec 226,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 161,12 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 406,67 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 35,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 234,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 078,36 mln zł w porównaniu z 3 885,52 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 551,97 mln zł wobec 644,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto z działalności kontynuowanej grupy Ciech za trzy kwartały 2023 roku wyniosły 4 078 364 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody zwiększyły się o 192 844 tys. zł. Wzrost ten wynikał m.in. z wyższych cen sody, energii, produktów solnych oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych w niemieckiej warzelni soli” – czytamy w sprawozdaniu.

„Niezmiennie największy udział w przychodach stanowiła sprzedaż produktów Segmentu Sodowego tj.79,2%. Największy wzrost w porównaniu do okresu porównywalnego zanotowały przychody ze sprzedaży soli oraz energii w segmencie sodowym oraz niemal podwojenie sprzedaży opakowań szklanych w segmencie opakowania” – czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 394,77 mln zł wobec 410 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

