Bank Citi Handlowy odnotował 394,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2024 r. wobec 611,53 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

„W II kwartale 2024 roku zysk netto Citi Handlowy wyniósł 394 mln zł (-36% r/r) i był pod wpływem jednorazowego odpisu pomniejszającego wartość w części dotyczącej segmentu Bankowości Detalicznej w wysokości 180 mln zł. Wyłączając ten odpis, zysk wyniósł 549 mln zł. Bank utrzymuje wysoką rentowność kapitałową – wskaźnik ROE na koniec czerwca wyniósł 22,8%, a łączny współczynnik wypłacalności utrzymał się na poziomie 23,6%”- czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 804,7 mln zł wobec 831,94 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 147,82 mln zł wobec 142,05 mln zł rok wcześniej.

Całkowite przychody Citi Handlowy wyniosły 1,1 mld zł (-4% r/r). Wynik z tytułu odsetek zmniejszył się o 3% r/r ze względu na jednorazowe zdarzenia, m.in. zaksięgowanie rezerwy na wakacje kredytowe. Wynik z tytułu opłat i prowizji urósł o 4% w stosunku do poprzedniego roku. Koszty działania banku wyniosły 355 mln zł (+4% r/r). Wskaźnik kredytów niepracujących spadł do rekordowo niskiego poziomu 2,8%, wymieniono dalej w komunikacie.

„To kolejny kwartał, w którym notujemy przychody powyżej 1 mld zł. Cieszy mnie też, że widać pozytywne sygnały w kredytach dla klientów segmentu Bankowości Instytucjonalnej. Dynamiki roczne nie pokazują jeszcze odbicia, ale mamy do czynienia z drugim kwartałem z rzędu, w którym rosną nasze wolumeny kredytowe. Zmianę szczególnie widać w kluczowym dla nas segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Udzieliliśmy rekordowe 2 mld zł nowego finansowania, wspierając klientów między innymi w przejęciach i nowych inwestycjach. Zrealizowaliśmy nasz strategiczny cel udzielenia 1 mld zł na zieloną transformację. Mamy dobre wyniki w bankowości detalicznej, w tym w zarządzaniu majątkiem i biznesie kartowym” – powiedziała prezes Elżbieta Czetwertyńska, cytowana w komunikacie.

W Bankowości Detalicznej liczba klientów zamożnych osiągnęła historycznie najwyższy poziom – na koniec II kwartału przyrost netto wyniósł 8% r/r. Aktywność inwestycyjna nowych i istniejących klientów, w tym wykorzystanie dotychczasowej bazy depozytowej, wpłynęły na wzrost salda produktów inwestycyjnych (wraz z inwestycjami dwuwalutowymi) o 21% r/r na koniec II kwartału, przy jednoczesnym wzroście salda depozytowego o 3% r/r. Liczba rachunków walutowych urosła w ciągu roku o 4% r/r, a jednocześnie liczba klientów korzystających z funkcji karty wielowalutowej wzrosła o 35% r/r, wymieniono w materiale.

W II kwartale 2024 roku liczba pozyskanych kart oraz wartość transakcji wykonanych kartami kredytowymi utrzymały się na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie 2023 roku. Wolumen sprzedaży pożyczek gotówkowych w II kwartale wzrósł o 37% r/r. W tym okresie sprzedaż kredytów gotówkowych dla nowych klientów była wyższa o 48% r/r. Saldo pożyczki gotówkowej wzrosło o 6% r/r, podano także.

„W tym roku w ramach regularnego testu na utratę wartości bank dokonał odpisu pomniejszającego wartość firmy w segmencie Bankowości Detalicznej. Odpis wynika przede wszystkim z rosnących kosztów, będących efektem utrzymującej się presji płacowej. Zdarzenie ma charakter jednorazowy” – czytamy dalej w komunikacie.

„Cieszy mnie pozytywny trend przychodów i spadek całkowitych kosztów operacyjnych w drugim kwartale. Jest to widoczne zarówno w działalności klientowskiej, jak i inwestycyjnej. Biznesy związane z rynkami kapitałowymi tj. działalność maklerska i powiernicza kontynuują wzrosty. Ma to odzwierciedlenie w solidnym zysku netto, który został osiągnięty pomimo jednorazowych zdarzeń, które go obciążyły i były związane ze spisaniem wartości firmy w segmencie Bankowości Detalicznej czy efektem tzw. wakacji kredytowych. Sytuacja płynnościowa i kapitałowa banku utrzymuje się na bardzo bezpiecznych poziomach i pozwala na kontynuację polityki dywidendowej banku, której efektem jest wypłata rekordowej dywidendy w lipcu” – skomentował wiceprezes do spraw finansowych Patrycjusz Wójcik.

Aktywa razem banku wyniosły 73,07 mld zł na koniec II kw. 2024 r. wobec 73,39 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I poł. 2024 r. bank miał 848,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 215,29 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 880,84 mln zł wobec 1 216,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 73,39 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews