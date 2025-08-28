Citi Handlowy podtrzymuje plan finalizacji wydzielenia segmentu detalicznego do VeloBanku w połowie 2026 r., poinformowała prezes Elżbieta Czetwertyńska.

„Proces odbywa się zgodnie z planem, muszę powiedzieć. Blisko pracujemy tutaj z VeloBankiem, z ich managementem i to bardzo dobra współpraca. Ten proces toczy się zgodnie z naszym harmonogramem i liczymy więc, że wydzielenie nastąpi w połowie przyszłego roku, tak jak zapowiadaliśmy” – powiedziała Czetwertyńska podczas telekonferencji prasowej.

„Oczywiście, będzie to zależało od wszelkich zgód regulatora, które musimy wcześniej osiągnąć, ale my pracujemy bardzo mocno nad tym, aby gotowość operacyjna była na czas” – dodała.

Citi Handlowy podał pod koniec maja, że podpisał z VeloBankiem, Promontoria Holding 418 B.V. (jedyny akcjonariusz VeloBanku) oraz Citibank Europe Plc umowę dotyczącą podziału przez wyodrębnienie działalności detalicznej banku na rzecz VeloBanku. Szacowana wartość transakcji dla akcjonariuszy wynosi około 1,1 mld zł. Jak zapowiedziano, połączenie bankowości detalicznej z VeloBankiem wraz z migracją klientów nastąpi po otrzymaniu wymaganych zgód, w tym regulacyjnych, i osiągnięciu tzw. gotowości operacyjnej, czego można się spodziewać w połowie 2026 roku.

„Co więcej, muszę przyznać, że nasi klienci bardzo dobrze zareagowali na ogłoszenie o transakcji. Rośnie nam liczba klientów zamożnych. Nie obserwujemy atrycji klientów, ani wypływów środków, a nasi pracownicy są bardzo zmotywowani do realizacji sprawnej migracji. Jest wiele spotkań, które się toczą z kupców zespołami, aby się poznali, aby ta praca jak najbardziej była owocna i to bardzo dobrze zostało odebrane” – wskazała też prezes.

Jak informowano wcześniej, przedmiotem transakcji sprzedaży na rzecz VeloBanku jest bankowość detaliczna włącznie z portfelem kart kredytowych, pożyczek niezabezpieczonych, kredytów hipotecznych w polskich złotych, a także depozytami klientów detalicznych i aktywami w zarządzaniu, zarządzaniem majątkiem, detaliczną działalnością maklerską, portfelem mikroprzedsiębiorców, jak również ok. 1 650 pracownikami i oddziałami obsługującymi klientów indywidualnych. Przedmiot transakcji obejmuje ok. 6 mld zł kredytów, ok. 22,1 mld zł depozytów oraz ok. 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem, z przypisanym kapitałem własnym w wysokości ok. 0,9 mld zł. Portfel kredytów w walutach obcych (równowartość ok. 24 mln zł) oraz wybrane ryzyka ogólnosektorowe pozostaną w Citi Handlowym z wyznaczonym ograniczeniem kwotowym.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 72,48 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews