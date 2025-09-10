Citi Handlowy postanowił, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, o której rozstrzygnie zwyczajne walne zgromadzenie w 2026 r., i przeznaczyć na ten cel kwotę 448,55 mln zł, podał bank. Oznacza to, że zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wynosić będzie 3,44 zł brutto.

„Zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona z części kapitału rezerwowego utworzonego […] z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy, przy czym środki na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy będą pochodzić z części zysku banku osiągniętego w 2019 roku” – czytamy w komunikacie.

W wypłacie zaliczki na poczet dywidendy uczestniczy 130 392 813 akcji. Dniem ustalenia uprawnionych do udziału w zaliczce będzie 21 października 2025 r. Dniem wypłaty będzie 28 października.

Bank podał 22 sierpnia br., że otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego informację o braku zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez bank dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) z zysku za 2019 rok w kwocie 449,2 mln zł.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 72,48 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews