Closer Music, spółka zależna IMS i z portfela JRH ASI, pozyska 4 mln zł od nowego inwestora – Krzysztofa Bajołka, podała spółka.

„Pozyskane środki Closer Music przeznaczy na dalszy rozwój, w szczególności na działania marketingowe i promocyjne związane głównie z kanałem online. Zwiększy także siły sprzedażowe i pozyskiwanie nowych klientów oraz rozbuduje internetową aplikację sprzedażową” – czytamy w informacji na LinkedIn.

Inwestorami są dwie fundacje rodzinne, kontrolowane przez Krzysztofa Bajołka (założyciela marek takich jak House, Mohito oraz Answear.com) wraz z rodziną. Będą wspierać Closer Music w jej działalności poprzez wkład know-how oraz doświadczenia w zakresie e-commerce, w tym budowania i rozwoju platform sprzedażowych, podano także.

W listopadzie ubr. JRH ASI wraz z Ekipa Investments zainwestowali łącznie 3 mln zł w produkującą własne bazy muzyczne spółkę zależną giełdowego IMS.

Closer Music to projekt, którego celem jest produkcja wysokiej jakości własnych baz muzycznych do ich wykorzystywania i zarabiania na wielu polach eksploatacji. Efektem realizacji projektu jest pozyskiwanie wszystkich praw i zezwoleń do utworów, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Źródło: ISBnews