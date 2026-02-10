Cloud Technologies chce przeskalować działalność, tak aby wynik na poziomie EBITDA w niedługim czasie przewyższył dotychczasowe przychody, poinformował prezes Piotr Prajsnar. Spółka chce też zdecydowanie powiększyć grono swoich dystrybutorów i kontynuować akwizycje.

„Stawiamy przed sobą ambitne, ale moim zdaniem realne wyzwania, aby zwielokrotnić liczbę kontraktów, które mamy. Głównie po to, żeby przeskalować przychody i – jeżeli wszystko dobrze pójdzie – to myślę, że jesteśmy w stanie te przychody przeskalować nawet razy dwa. Co to spowoduje z punktu widzenia naszych wyników finansowych? Mówiąc w skrócie, wynik na poziomie EBITDA może w niedługim czasie być po prostu wyższy niż dotychczasowe nasze przychody” – powiedział Prajsnar podczas wideokonferencji.

Po trzech kwartałach 2025 roku przychody spółki wyniosły 35,4 mln zł. Spółka spodziewa się, że cały rok 2025 będzie rekordowy pod względem sprzedaży.

Członek zarządu Piotr Soleniec dodał, że spółka nie będzie korzystać z długu i emisji akcji w najbliższych latach, chyba że pojawią się „nadzwyczajne czy bardzo ciekawe okazje, których nie będziemy w stanie sami udźwignąć – jak np. bardzo duży M&A”.

„Co do zasady, zamierzamy większość środków przeznaczyć na inwestycje w organiczną sprzedaż, rozbudowę partnerstw oraz akwizycje. Myślę też, że będziemy mogli się zastanowić nad dalszą rozbudową grupy kapitałowej, jeżeli biznesowo będzie to miało sens. Być może wreszcie podejmiemy decyzję o tym, aby fizycznie znaleźć się na rynku amerykańskim; może będziemy chcieli znaleźć się na rynku azjatyckim, jeżeli biznes w tę stronę, oczywiście, będzie nam dawał jakieś uzasadnienie” – wskazał Soleniec.

Zaznaczył ponadto, że liczba dystrybutorów, przez których spółka sprzedaje dane, jest bardzo ważna.

„My do tej pory przede wszystkim budowaliśmy sieć dystrybucji przez akwizycje. Taki typowy profil targetu akwizycyjnego dla nas to niewielka, kilkuosobowa firma, która ma kontrakty na sprzedaż danych, ma sieć dystrybucji, ale nie posiada tak dobrej technologii jak my lub nie posiada tak wielu różnorodnych danych jak my. Tak że przejmujemy taką spółkę, w łatwy sposób ją do nas integrujemy […] i na pewno będziemy ten model kontynuować. Typowy rozmiar akwizycji to jest mniej więcej od 1 do 5 mln USD” – wskazał członek zarządu.

Soleniec widzi ponadto największy potencjał w istotnym zwiększeniu liczby zewnętrznych dystrybutorów, przez których Cloud Technologies może sprzedawać dane.

„Do tej pory tych partnerów mieliśmy dosłownie kilku i zadaliśmy sobie pytanie, czemu nie powinniśmy mieć tych partnerów kilkunastu. Myślę, że w tym kierunku będziemy się fokusować w następnych okresach, tak aby sieć dystrybucji mocno rozbudować, a tym samym dać sobie szansę skokowo zwiększyć przychody. […] Bardzo możliwe, że te partnerstwa przeistoczą się w akwizycje” – zakończył członek zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) – OnAudience.com. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a w 2022 r. przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews