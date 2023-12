Cloud Technologies, jeden z wiodących globalnych dostawców danych, zgodnie z założeniami strategii rozwoju na lata 2023-2025 kontynuuje skup akcji własnych na potrzeby programu motywacyjnego. Spółka ogłosiła dziś zaproszenie do sprzedaży akcji. Proponowana cena nabycia akcji wynosi 80,00 PLN za akcję. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 12 grudnia, a zakończy 18 grudnia br., o godz. 17:00.

Celem strategicznym Cloud Technologies jest dalszy dynamiczny rozwój międzynarodowej sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu. W ramach realizacji strategii rozwoju spółka zamierza przeznaczyć na rozwój do 100 mln PLN w latach 2023 – 2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie do 60 mln PLN na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln PLN na prace badawczo-rozwojowe, a także do 30 mln PLN na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Objęcie akcji przez kadrę managerską będzie możliwe w przypadku zrealizowania KPI w wysokości 110 mln EBITDA łącznie za lata 2023-2025, po oczyszczeniu o koszty programu motywacyjnego.

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju i sukcesywnie poprawiamy nasze wyniki sprzedaży. Poza wzrostem organicznym realizujemy również działania w obszarze inwestycji, czego przykładem jest rozpoczęty w zeszłym miesiącu program Data Seed, oraz kontynuujemy przygotowania do uruchomienia programu motywacyjnego dla pracowników. W tym celu, zgodnie z zapowiedzią, kontynuujemy skup akcji własnych. W ramach ogłoszonego dziś zaproszenia zamierzamy w ramach pierwszej transzy skupić do 125 000 akcji na podstawie udzielonego Zarządowi przez WZA w czerwcu tego roku upoważnienia – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Proponowana cena jednej akcji w ogłoszonym dziś zaproszeniu wynosi 80 PLN za akcję i zawiera premię w stosunku do średniego kursu Spółki w okresie 30 dni (72,31 PLN) obowiązującego na dzień 11.12.2023 r. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 12 grudnia, a zakończy 18 grudnia br., o godz. 17:00. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu zaproszenia jest IPOPEMA Securities S.A.

Źródło: Spółka