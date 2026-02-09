CloudFerro pozyskało do 75 mln euro finansowania od konsorcjum mBanku oraz Santander Bank Polska, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki, w szczególności na rozbudowę infrastruktury, zwiększanie skali działalności w Europie oraz inwestycje w badania i rozwój.

„Finansowanie umożliwi CloudFerro sprawniejszą realizację dużych projektów dla obecnych i nowych klientów instytucjonalnych oraz komercyjnych. Umożliwi także rozbudowę dotychczasowej infrastruktury, rozwój kompetencji technologicznych, w tym usług opartych o sztuczną inteligencję oraz wdrożenie nowych usług, takich jak zarządzany Kubernetes i MLOps” – czytamy w komunikacie.

CloudFerro ma także w planach dalszy rozwój oferty w obszarze infrastruktury krytycznej dla europejskiego ekosystemu danych i technologii kosmicznych. Spółka obsługuje projekty o strategicznym znaczeniu dla Europy, wspierające rozwój autonomii cyfrowej, bezpieczeństwa danych oraz budowę niezależnych zdolności przetwarzania dużych wolumenów danych w środowiskach chmurowych, podano także.

Dzięki finansowaniu CloudFerro zyskuje większą elastyczność w szybkim skalowaniu zasobów infrastrukturalnych i dalszym zwiększaniu zdolności operacyjnych. Dla klientów oznacza to dodatkowe wzmocnienie stabilności współpracy z partnerem dysponującym kapitałem i możliwościami inwestycyjnymi niezbędnymi do realizacji projektów o dużej skali oraz długim horyzoncie, czytamy dalej.

„Budowa suwerennej europejskiej chmury to nie tylko przedsięwzięcie technologiczne, ale również kluczowy element strategicznej autonomii cyfrowej Europy. Pozyskane finansowanie stanowi wyraźny sygnał zaufania do naszej długoterminowej wizji rozwoju ze strony renomowanych instytucji finansowych. Dzięki tej współpracy będziemy mogli szybciej rozwijać infrastrukturę, intensyfikować inwestycje w badania i rozwój oraz realizować duże projekty o strategicznym znaczeniu, umożliwiając bezpieczne przetwarzanie i analizę danych krytycznych dla Europy” – powiedział CEO CloudFerro Maciej Krzyżanowski, cytowany w komunikacie.

CloudFerro to europejski dostawca suwerennych usług chmurowych nowej generacji dla najbardziej wymagających zastosowań opartych na dużych wolumenach danych. Spółka specjalizuje się w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkoskalowych zbiorów danych oraz budowie środowisk umożliwiających rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, w tym platform MLOps. CloudFerro posiada własną infrastrukturę IT w europejskich centrach danych i świadczy usługi dla wiodących instytucji oraz organizacji naukowych w Europie.

Źródło: ISBnews