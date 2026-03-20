Coal Energy analizuje możliwości zaangażowania się w projekty dotyczące odzysku surowców – m.in. pierwiastków ziem rzadkich (REE) – z hałd i osadników w Polsce, poinformował ISBnews prezes Wiktor Wiśniowiecki, w nawiązaniu do niedawno przyjętego stanowiska Rady Unii Europejskiej ws. nowelizacji rozporządzenia o surowcach krytycznych.

Spółka jest otwarta na współpracę w zakresie badań i analizy hałd, a także rozważa rozmowy z zagranicznymi podmiotami mającymi doświadczenie w odzysku metali ziem rzadkich z materiałów odpadowych.

„Stanowisko Rady traktujemy przede wszystkim jako ważny sygnał polityczny i regulacyjny, który może uruchomić proces budowy realnego rynku odzysku surowców z hałd i osadników. Kluczowym krokiem jest dziś przygotowanie kompleksowego opracowania pokazującego, jakie zasoby rzeczywiście znajdują się w tych miejscach. Mówimy o około 150 lokalizacjach w Polsce, ale aby stały się one przedmiotem realnej działalności gospodarczej, potrzebna jest szczegółowa analiza ich składu, potencjału surowcowego oraz opłacalności ekonomicznej odzysku” – powiedział Wiśniowiecki w rozmowie z ISBnews.

Dopiero po takiej inwentaryzacji możliwe będzie uruchomienie kolejnych etapów – przygotowanie ram regulacyjnych, modeli koncesyjnych czy programów wsparcia inwestycji. W ocenie prezesa dopiero wtedy powstanie rzeczywisty rynek, na którym spółki takie jak Coal Energy będą mogły podejmować konkretne projekty związane z odzyskiem surowców z hałd, dodał.

„Już dziś analizujemy możliwości zaangażowania się w tego typu projekty. Z jednej strony analizujemy materiały dotyczące badań hałd pogórniczych i osadników, które były w przeszłości prowadzone w Polsce przez różne organizacje i instytuty. Z drugiej strony jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie badań i analizy hałd pod kątem potencjalnych zasobów surowcowych z potencjalnymi partnerami” – powiedział także Wiśniowiecki.

Zgodnie z jego słowami spółka rozważa także rozmowy z zagranicznymi podmiotami mającymi doświadczenie w odzysku metali ziem rzadkich oraz innych surowców z materiałów odpadowych, a także posiadającymi nowoczesne i efektywne technologie odzysku.

„Tego typu know-how może być kluczowe, jeśli w Polsce powstanie realny program zagospodarowania hałd i osadników. Już w tym roku chcemy przygotować się do ewentualnego udziału w takich projektach – zarówno od strony analitycznej, jak i partnerskiej” – podkreślił prezes.

Na początku marca Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko w sprawie nowelizacji rozporządzenia o surowcach krytycznych (Critical Raw Materials Act). Wg Coal Energy to kolejny krok na drodze Europy do surowcowej niezależności.

Przyjęte przez Radę UE stanowisko zakłada m.in. przeniesienie odpowiedzialności za identyfikację dużych użytkowników surowców krytycznych z poziomu państw członkowskich na Komisję Europejską, wzmocnienie nadzoru nad ryzykiem podażowym oraz promowanie recyklingu magnesów trwałych. Cele zawarte w planie RESourceEU są ambitne: do 2030 r. UE chce pokrywać 10% swoich potrzeb z wydobycia krajowego, 40% z przetwórstwa i 25% z recyklingu. Żaden pojedynczy kraj spoza UE nie może odpowiadać za więcej niż 65% dostaw strategicznego surowca, podawała wcześniej spółka.

Zwracała uwagę, że europejskie hałdy pogórnicze, przez dekady traktowane jako uciążliwy odpad, mogą okazać się cennym źródłem pierwiastków krytycznych, w tym pierwiastków ziem rzadkich (REE). W Polsce można znaleźć łącznie ponad 150 miejsc składowania dużych odpadów wydobywczych, a Śląsk skupia 138 z nich. Łączna liczba miejsc składowania odpadów w Polsce wynosi 1382, według danych instytutu PIG-PIB.

„Naszą rolą jest pokazanie, że wydobycie i przetwarzanie tych surowców w Europie jest technicznie i ekonomicznie wykonalne. Zgodnie ze strategią na lata 2025-2027, Coal Energy konsekwentnie rozszerza profil działalności poza węgiel w kierunku metali strategicznych i przemysłowych” – zakończył Wiśniowiecki.

Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 roku. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina). Obecnie poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies świadczy usługi górnicze dla największych firm sektora węglowego w Polsce. Strategia na lata 2025-2027 zakłada powrót do wydobycia oraz zaangażowanie w sektor surowców strategicznych dla europejskiej transformacji energetycznej.

Źródło: ISBnews