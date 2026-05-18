Cognor Holding zakłada, że osiągnie pozytywny wynik na poziomie EBITDA oraz netto w II kwartale oraz całym bieżącym roku, poinformował CFO i członek zarządu Krzysztof Zoła.

„Oczekujemy pozytywnych wyników na poziomie EBITDA i netto w 2026 roku. Jesteśmy przekonani, że to będzie rok przełomu, w którym powrócimy do dobrych wyników i odrobimy jeśli nie wszystkie, to przynajmniej część strat z ostatnich dwóch lat” – powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

W I kwartale 2026 r. spółka zanotowała jeszcze skonsolidowaną stratę netto ogółem w wysokości 0,7 mln zł, wobec 14,8 mln zł straty rok wcześniej.

„Oczekujemy operacyjnie, ilościowo, jeszcze lepszego II kwartału niż I kwartału, a dodatkowo zakładamy, że spready wpłyną pozytywnie na wynik i wyroby gotowe Ferrostalu powinny wreszcie wyjść nad kreskę, stąd oczekujemy zysku netto już w II kwartale. Myślimy, że ten trend jest trwały, a w II półroczu marże mogą jeszcze się poprawić, dzięki wejściu w życie unijnego mechanizmu post-safeguard, obniżającego o połowę bezcłowe kontyngenty importowe na stal” – dodał.

Cognor zakłada w tym roku kontynuację wzrostu produkcji wyrobów gotowych, która wyniosła 451 tys. ton w 2025 r. i 140 tys. ton w I kwartale (względem 106 tys. ton rok wcześniej).

„W I kwartale wykorzystanie zdolności produkcyjnych walcowni w Siemianowicach Śląskich wynosiło niecałe 20%. Pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych na poziomie 450 tys. ton to bardziej lata niż kwartały, natomiast satysfakcjonującą produkcję na poziomie ok. 250 tys. ton chcemy osiągnąć w 2027 r. W tym roku planujemy dojść do powtarzalnej produkcji rzędu ok. 15 tys. ton miesięcznie od II półrocza” – wskazał Zoła.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW. Od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,08 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews