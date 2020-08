Wynik EBITDA Cognoru będzie niższy w III kw. 2020 r. niż w poprzednim kwartale (38,97 mln zł), ale wyższy niż w tym samym kwartale ub.r. (16,9 mln zł), podała spółka.

„III kwartał będzie nadal wyzwaniem ze względu na kryzys COVID-19. EBITDA w III kw. 2020 r. oczekiwana jest na poziomie niższym niż w II kw. 2020 r., ale powyżej poziomu z III kw. 2019 r.” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Cognor oczekuje w III kw. „dobrego popytu” w budownictwie i słabego w przemyśle motoryzacyjnym, choć nastąpi tu poprawa wobec II kw. br., podano także.

W komentarzu do wyników za II kw. br. zarząd wskazał, że trudna sytuacja na rynku negatywnie odcisnęła się na zyskowności operacyjnej Cognoru. EBITDA zmniejszyła się do 38,97 mln zł głównie wskutek zawężenia się spreadów przerobowych. Spread dla kęsów spadł o 91 zł do tony, a dla wyrobów finalnych o 258 zł do tony. Spready przerobowe pogorszyły się, ponieważ tempo spadku cen kęsów i wyrobów finalnych było szybsze niż zmniejszenie cen złomów stali.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 901,6 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews