Comarch odnotował 12,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 18,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 36,68 mln zł wobec 15,99 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 62,46 mln zł, co oznacza wzrost o 53,2% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 609,1 mln zł w IV kw. 2024 r. wobec 539,86 mln zł rok wcześniej.

W całym 2024 r. spółka miała 57,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 100,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 916,43 mln zł w porównaniu z 1 815,84 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 201,89 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2% r/r.

„W okresie 12 miesięcy 2024 roku przychody ze sprzedaży usług informatycznych wzrosły o 57 802 tys. zł,tj. o 4,2%, natomiast przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego były wyższe o 35 921 tys. zł, tj. o 12%. Wzrost przychodów w ww. kategoriach był głównie efektem zwiększonej sprzedaży do klientów z sektora publicznego, finansowo-bankowego oraz do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, przy jednoczesnym spadku sprzedaży do klientów z sektora medycznego” – czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego spadły o 40,2%, własnych wyrobów gotowych – wzrosła o 29,8% r/r ze względu na realizację zwiększonych dostaw do sektora publicznego. Sprzedaż hardware firm trzecich spadła o 5,6% r/r, podano także.

„W IV kwartale 2024 roku wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch do odbiorców z sektora TMT wyniosła 89 199 tys. zł, co oznacza wzrost o 8 977 tys. zł (tj. o 11,2%) w porównaniu do IV kwartału 2023 roku. W IV kwartale 2024 roku klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości 98 540 tys. zł, wyższej o 32 312 tys. zł, tj. o 48,6% od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora handel i usługi osiągnęły wartość 73 826 tys.zł, większą o 8 759 tys. zł, tj. 13,5%. Wzrost przychodów nastąpił również w przypadku sprzedaży do klientów z sektora przemysłowego, o 9 131 tys. zł, tj. o 16,9%. W IV kwartale 2024 roku przychody ze sprzedaży do podmiotów publicznych wzrosły o 34 429 tys. zł, tj. o 49,7%, m.in. w wyniku zwiększonych dostaw hardware własnego. Sprzedaż rozwiązań ERP do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wzrosła o 11 274 tys. zł, tj. o 9,4% i osiągnęła wartość 131 244 tys. zł. Spadek przychodów nastąpił w przypadku sprzedaży do klientów z sektora MSP w regionie DACH, o 9 942 tys. zł, tj. 32,3%” – czytamy dalej.

W tym okresie przychody ze sprzedaży do klientów z sektora medycznego spadły o 61,2% r/r, co było związane z zakończeniem w IV kw. 2023 realizacji kilku istotnych kontraktów w tym obszarze. Przychody ze sprzedaży do pozostałych klientów wzrosły o 12,5% r/r, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2024 r. wyniósł 112,4 mln zł wobec 92,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. W 2023 r. miał 1,82 mld zł skonsolidowanych przychodów. Spółka zadebiutowała na GPW w 1999 r. Wcześniej w grudniu 2024 r. akcjonariusze Comarchu zgodzili się na wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Źródło: ISBnews