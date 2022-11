Comarch odnotował 27,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 30,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 60,31 mln zł wobec 58,92 mln zł zysku rok wcześniej.

„Grupa Comarch wypracowała w III kwartale 2022 roku zysk EBITDA o wartości 83 892 tys. zł, wyższej o 5 855 tys. zł, tj. o 7,5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 471,13 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 385,9 mln zł rok wcześniej.

„W III kwartale 2022 roku Grupa Comarch odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Wartość przychodów ze sprzedaży krajowej wzrosła o 25 734 tys. zł, tj. o 17,5% w porównaniu do III kwartału 2021 roku. Odpowiadały one za 36,7% całkowitych przychodów grupy. Było to spowodowane m.in. wzrostem przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora publicznego oraz do klientów z sektora MSP. W opisywanym okresie Grupa Comarch odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej o 59 494 tys. zł (tj. o 24,9%). Jest to efekt m.in. wyższej sprzedaży do klientów z sektora handlowo-usługowego, przemysłowego i finansowo-bankowego. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w III kwartale 2022 roku 63,3% całkowitych przychodów Grupy Comarch” – czytamy dalej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 72,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 84,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1313,8 mln zł w porównaniu z 1107,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 98,93 mln zł wobec 88,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,62 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews