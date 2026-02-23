Comarch Polska, po finalizacji przejęcia przez CGI, rozpoczął funkcjonowanie jako CGI Polska, kontynuując proces integracji po przejęciu, podała spółka.

„CGI wkracza w kolejny etap sfinalizowanego w grudniu 2025 r. procesu nabycia Comarch Polska SA, spółki zależnej Comarch SA, przez swoją polską spółkę CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) sp. z o.o. W ramach kolejnego etapu nazwa spółki została oficjalnie zmieniona z Comarch Polska SA na CGI Polska SA” – czytamy w komunikacie.

W skład zarządu wchodzą: Bartłomiej Nieścierowicz, prezes; Igor Bednarski, wiceprezes; Tomasz Matysik; wiceprezes; Radosław Kaczyński, wiceprezes; Wiktor Woźniak, wiceprezes; Rafał Kolbicz, wiceprezes, wymieniono także.

Założona w 1976 roku firma CGI jest jedną z największych niezależnych firm świadczących usługi konsultingowe w zakresie IT i biznesu na świecie. Zatrudniając 94 000 konsultantów i specjalistów na całym globie, CGI oferuje kompleksowy zakres usług oraz rozwiązań, od doradztwa w zakresie biznesu i strategii IT poprzez integrację systemów, zarządzane usługi IT, outsourcing procesów biznesowych aż do rozwiązań opartych na własności intelektualnej. CGI współpracuje z klientami w oparciu o lokalną obecność uzupełnioną przez globalne zespoły, wspierające klientów w cyfrowej transformacji ich organizacji i w przyspieszeniu osiąganych wyników. W roku fiskalnym 2025 CGI odnotowało przychód w wysokości 15,91 miliarda CAD, a jej akcje są notowane na giełdach TSX (GIB.A) oraz NYSE (GIB).

Źródło: ISBnews