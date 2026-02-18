Comarch SA, TFI oraz Comarch Management w ramach realizowanej strategii koncentracji na kluczowych obszarach biznesowych sfinalizowały sprzedaż 100% udziałów w spółce Comarch Healthcare, która jest właścicielem centrum medycznego iMed24 w Krakowie, podał Comarch. Transakcja ma charakter wykupu menedżerskiego, co zapewnia ciągłość strategiczną i stabilność operacyjną spółki.

Nabywcą spółki zostało Imed Holding PSA, na czele której stoi Joanna Dróżdż-Gradzikiewicz – wieloletni członek zarządu Comarch Healthcare oraz dyrektor Centrum Medycznego iMed24, podano.

„W skład Comarch Healthcare SA wchodzi przede wszystkim Centrum Medyczne iMed24. Przez lata projekt ten był konsekwentnie rozwijany w ramach Grupy Comarch, łącząc nowoczesne technologie z najwyższymi standardami opieki medycznej. Dziś Centrum Medyczne iMed24 funkcjonuje jako nowoczesna placówka medyczna w Krakowie, oferująca szeroki zakres usług diagnostycznych i specjalistycznych, wykonywanych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu oraz realizowanych przez zespół doświadczonych lekarzy wielu specjalności” – czytamy w komunikacie.

„To ważny moment, w którym jedna z dojrzałych linii biznesowych Comarch zyskuje pełną samodzielność. Zamykamy kolejny etap w procesie porządkowania portfolio Grupy Comarch, dziękując jednocześnie całemu zespołowi Comarch Healthcare za lata profesjonalnej pracy i budowanie wartości, która dziś pozwala spółce na samodzielny rozwój” – powiedział prezes Comarch Jarosław Mikos, cytowany w materiale.

Nowy właściciel planuje dalszy dynamiczny rozwój Centrum Medycznego iMed24, obejmujący zarówno poszerzanie oferty usług medycznych, inwestycje w nowoczesne rozwiązania diagnostyczne i technologiczne, jak i wzmacnianie zespołu eksperckiego. Celem jest dalsze umacnianie pozycji iMed24 jako jednego z wiodących, kompleksowych centrów medycznych w regionie, przy zachowaniu wysokiej jakości opieki oraz podejścia skoncentrowanego na potrzebach pacjentów.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Był notowany na GPW w latach 1999-2025.

Źródło: ISBnews