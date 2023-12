Comp zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 145 799 akcji spółki, co stanowi do 2,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, oferując 80 zł za sztukę, podała spółka. Oferty będą przyjmowane od 11 do 15 grudnia 2023 r., a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nie później niż 20 grudnia 2023 r.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews