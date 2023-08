Comp odnotował 14,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2023 r. wobec 3,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł 15,43 mln zł wobec 7 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 33,36 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 56,45 mln zł wobec 26,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 447,22 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 291,39 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2023 r. grupa zanotowała bardzo dobrą sprzedaż – driverem wzrostu sprzedaży był segment IT. Wypracowany wynik był efektem realizacji kontraktów uzyskanych jeszcze w ubiegłym roku. W segmencie Retail (ze względu na zainstalowane już ponad 1 mln urządzeń fiskalnych – co stanowi ponad połowę tego rynku) w chwili obecnej instalowane są głównie urządzenia fiskalne u podatników rozpoczynających działalność – z powodów opisanych powyżej ilość urządzeń kupowanych (wymienianych) w miejsce urządzeń wyeksploatowanych jest relatywnie niewielka. W segmencie Retail pozytywnie kontrybuują: sprzedaż usług w systemie abonamentowym w zakresie M/platform oraz na kasach wirtualnych. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia w cyklach koniunkturalnych, grupa kapitałowa Comp spodziewa się zwiększenia popytu na urządzenia fiskalne od drugiej połowy 2023 r. Koszty ogólnego Zarządu wzrosły o ok. 5 mln zł – na co składają się: jednorazowe odprawy (w spółce zależnej w wysokości 2,2 mln zł), regulacje wynagrodzeń dokonane w drugim półroczu 2022 i I kwartale 2023 w grupie kapitałowej, wzrosty kosztów mediów, jednorazowe koszty związane z usuwaniem skutków pożaru (odszkodowanie prezentowane jest w pozycji pozostałe przychody operacyjne)” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2023 r. wyniósł 30,65 mln zł wobec 10,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews