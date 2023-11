Comp odnotował 1,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 12,01 mln zł wobec 9,65 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 23,8 mln zł wobec 21,42 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 169,98 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 197,52 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2023 r. spółka miała 17,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,59 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 617,2 mln zł w porównaniu z 488,91 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 80,25 mln zł wobec 47,88 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Comp osiągnął cele strategiczne określone w strategii COMP 2025 Next Generation na lata 2022-2023. W pełni zrealizowane zostały zeszłoroczne i są realizowane tego roczne prognozy na poziomie EBITDA. Transfer do akcjonariuszy w 2023 roku wzrośnie więcej niż dwukrotnie w porównaniu do dokonanego w 2022 roku i nadal będzie rósł” – czytamy w sprawozdaniu.

„Ostatnio podnieśliśmy prognozy na obecny rok do minimum 100 mln zl EBITDA oraz zwiększyliśmy spodziewany transfer do minimum 7,5 zł na akcję. I to wszystko przy spadającym, bezpiecznym poziomie zadłużenia, którego aktualny poziom […] przestał być strategicznie istotny. Dzięki trafności kluczowych inwestycji w latach ubiegłych jesteśmy dobrze przygotowani do wzrostu w nadchodzących latach od strony produktowej. Planujemy też mniejsze wydatki na inwestycje, które nadal będą poniżej wartości amortyzacji. Osiągany i planowany wzrost wyników, duża konwersja tego wzrostu na gotówkę oraz rozsądny budżet inwestycji pokazuje, że staliśmy się firmą z mocną pozycją cashflowową zgodnie z przewidywaniami, jakie postawiliśmy na początku strategii COMP 2025 Next Generation” – czytamy również.

Spółka spodziewa się dalszych impulsów wzrostu, w tym powiększenia sprzedaży w modelu abonamentowym związanym z urządzeniami fiskalnymi. Sprzedaż tych usług rośnie bardzo mocno, co jest jednym z dwóch celów biznesowych strategii COMP 2025 Next Generation. Od wartości ok. 12 mln zł w 2021 roku, poprzez wzrost w 2022 roku do ok. 20 mln zł i przekroczenie 35 mln zł w obecnym roku. Comp spodziewa się dalszego wzrostu w 2024 r. i kolejnych, podano także.

„Widzimy szanse na dalsze zwiększenie wielkości i równolegle rentowności operacyjnej tej części działalności. To nasz kluczowy cel na najbliższe miesiące” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 37,79 mln zł wobec 17,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews