Zarząd Comp podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia aktualizacji polityki dywidendy zakładającej, że od 2022 roku transfer środków do akcjonariuszy w formie dywidendy powinien wzrosnąć do ok. 5 zł za akcję, podała spółka.

Comp podkreślił, że wchodzi w okres, gdy materializują się jego oczekiwania biznesowe i finansowe sprzed kilku lat.

„Spółka i jej grupa są w okresie najlepszych wyników w historii, a w planach spółki do końca 2021 roku jest istotne zmniejszenie zadłużenia grupy. To, w połączeniu z mniejszymi planowanymi inwestycjami, tworzy warunki do zwiększenia transferu środków do akcjonariuszy” – czytamy w komunikacie.

Począwszy od 2022 roku spółka przewiduje, że transfer środków do akcjonariuszy w formie dywidendy powinien wzrosnąć do ok. 5 zł za akcję (przy założeniu tej samej co obecnie ilości akcji uprawnionych do otrzymania dywidendy).

„Powyższe założenie przy obecnym kursie akcji spółki, oznacza stopę wypłaty dywidendy (dividend yield) na poziomie ok 8%. Intencją zarządu jest, aby akcjonariusze spółki mogli trwale liczyć na wypłatę dywidendy w kwocie pozwalającej na utrzymanie dividend yield powyżej 5%, lub otrzymywali ekwiwalent w/w kwoty w drodze skupu akcji własnych” – czytamy także.

Spółka wyjaśniła także, że w ostatnich latach skutecznie przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę procesy inwestycyjnie w segmentach IT oraz retailowym, dzięki czemu, grupa kapitałowa Comp posiada bardzo nowoczesną gamę produktów własnych, począwszy od urządzeń szyfrujących w segmencie IT, po kasy fiskalne w segmencie retailowym.

„W najbliższym czasie spółka nie planuje istotnych inwestycji w tych obszarach, spodziewając się prowadzenia działalności w większym stopniu na bazie dotychczas poczynionych inwestycji. W ocenie spółki jedyne pole, gdzie możliwe będą jeszcze istotne inwestycje to rozwój M/platform, w Polsce i zagranicą” – podsumowano w materiale.

Spółka przyjęła politykę dywidendową w maju 2014 r.

W maju 2021 r. Comp poinformował, że zarząd zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 14,35 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

Źródło: ISBnews