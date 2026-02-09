Compensa TU Vienna Insurance Group rozpoczęła realizację nowej strategii na lata 2026-2028. Zakłada ona przejście z etapu integracji po połączeniu z Wienerem do fazy dynamicznego wzrostu i rozwoju, podał ubezpieczyciel. Fundamentem strategii jest dalszy wzrost udziałów rynkowych przy zachowaniu wysokiej rentowności oraz podnoszenie efektywności operacyjnej przez automatyzację procesów, zaawansowaną analitykę danych i szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji. Do 2028 roku spółka zamierza w istotny sposób zwiększyć skalę działalności, osiągając 5,4 mld zł przypisu składki wobec blisko 4,2 mld zł w ubiegłym roku.

„Nowa strategia Compensy to nie tylko ambitne cele finansowe, ale przede wszystkim jasna wizja tego, jak chcemy się rozwijać jako organizacja. Stawiamy na wzrost, który jest odpowiedzialny, rentowny i oparty na realnych potrzebach naszych klientów i partnerów biznesowych. Równie ważna jest dla nas kultura organizacyjna – wierzymy, że zaangażowany zespół, działający w oparciu o wspólne wartości, jest kluczem do długoterminowego sukcesu. Chcemy być firmą nowoczesną i bliską ludziom: klientom, pośrednikom i naszym pracownikom” – powiedziała prezeska Compensy Anna Włodarczyk-Moczkowska, cytowana w komunikacie.

Ostatnie dwa lata były dla Compensy czasem intensywnych zmian. Fuzja z Wienerem w 2024 roku zapoczątkowała transformację organizacyjną, a 2025 rok upłynął pod znakiem dalszej integracji zespołów, procesów i oferty produktowej. Zakończenie tego etapu pozwala Compensie skupić się na kluczowych elementach nowej strategii na lata 2026-2028: zwiększeniu udziałów w rynku, rozwoju nowych obszarów biznesowych oraz dalszym zwiększaniu efektywności procesowej dzięki automatyzacji i cyfryzacji. Nowa strategia Compensy odpowiada na realne wyzwania rynku ubezpieczeń: presję na rentowność, oczekiwania klientów dotyczące prostych i szybkich procesów oraz rosnącą rolę technologii w budowaniu przewagi konkurencyjnej, podkreślono.

Założenia nowej strategii Compensy są już realizowane w praktyce. Jednym z najbardziej widocznych przykładów jest rozwój obszaru zdrowia: na początku 2026 roku działalność rozpoczęła spółka VIG Zdrowie. Nowy podmiot rozwija usługi telemedyczne i będzie stanowił fundament rozbudowy oferty zdrowotnej Compensy dla klientów indywidualnych i biznesowych. Od stycznia funkcjonuje również strategiczna inicjatywa GAMBIT, której celem jest dalsze umacnianie współpracy z lokalnymi agentami ubezpieczeniowymi, przypomniano.

Równolegle Compensa konsekwentnie inwestuje w rozwój i transformację technologiczną. W 2025 roku ubezpieczyciel sukcesywnie wdrażał rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych i obsługi klientów. W następnych trzech latach mądre wykorzystanie AI w celu poprawy efektywności operacyjnej ma być jednym z wyróżników i przewag konkurencyjnych Compensy.

„Nowa strategia Compensy opiera się na trzech filarach. Pierwszy to rentowny wzrost. Wyznaczyliśmy linie biznesowe, produkty i nisze, w których chcemy rosnąć szybciej niż rynek. Drugi filar to automatyzacja i cyfryzacja. Dzięki nowoczesnym technologiom i sztucznej inteligencji upraszczamy procesy i operacje. Trzecim jest dyscyplina i stabilność finansowa. Chcemy utrzymać obecną, bardzo dobrą kondycję finansową, która pozwala nam być płatnikiem dywidendy dla akcjonariusza. Compensa jako ubezpieczyciel uniwersalny, obecny w każdej linii produktowej, nowoczesny i jednocześnie nastawiony na bliskość oraz autentyczną relację z klientami i pośrednikami, ma wszystkie niezbędne atuty, by pełnić rolę lidera rynku ubezpieczeń w Polsce” – zakończyła prezeska Compensy.

Compensa TU SA Vienna Insurance Group to jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych w Polsce. Jest częścią międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group (VIG). Od lipca 2024 r. Compensa stała się właścicielem firmy Wiener.

Źródło: ISBnews