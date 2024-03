Comperia.pl, po pozytywnej decyzji walnego zgromadzenia, sfinalizowała umowę z Online Venture dot. sprzedaży serwisu internetowego Telepolis.pl, podała spółka. Wartość umowy to 9,6 mln zł.

Na mocy umowy do nowej spółki przejdzie kilkunastu pracowników Telepolis: cała redakcja (wraz z redaktorem naczelnym) oraz osoba odpowiedzialna za sprzedaż i rozwój biznesu portalu. Udział Telepolis w przychodach dotychczasowego właściciela wynosił ok. 10% całego segmentu reklamy efektywnościowej.

„Cześć środków spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w szeroko rozumiany kanał e-commerce, ze szczególnym naciskiem na rozwój bramki płatności Comfino. To rozwiązanie fintechowe, tzw. marketplace płatności, na którym w jednym miejscu dostępni są najwięksi polscy dostawcy finansowania. Już teraz Comfino jest obecnie w 1 tys. polskich sklepów, spełniając marzenia zakupowe kilku tys. klientów miesięcznie, zarówno w kanale online jak i offline, dzięki dopasowywaniu najkorzystniejszej formy płatności lub odroczenia płatności (ratalnych bądź kup teraz – zapłać później)” – czytamy w komunikacie.

Serwis Telepolis.pl powstał w 2004 roku, a od 2014 należał do Grupy Comperia.pl, która przejęła go za 2,55 mln zł. Według najnowszych danych Mediapanelu odwiedza go miesięcznie ponad 5 mln użytkowników.

Grupa Comperia.pl to działający od 2007 roku fintech, którego misją jest dostarczanie dopasowanych rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews