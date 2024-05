Compremum odnotowało 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2024 r. wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej, co stanowi spadek o 69,7% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Wstępne skonsolidowane wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Compremum za I kwartał 2024 roku:

– przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniosły 42 860 tys. zł, wobec 67 944 tys. zł w I kwartale 2023 r., co stanowi spadek o 37% w stosunku do okresu porównywalnego;

– zysk brutto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniósł 6 764 tys. zł, wobec 15 606 tys. zł, co stanowi spadek o 57% w stosunku do okresu porównywalnego;

– wynik netto z działalności kontynuowanej wyniósł 2 205 tys. zł zysku wobec 7 267 tys. zł zysku netto z działalności kontynuowanej w I kwartale 2023r., w stosunku do okresu porównywalnego” – czytamy w komunikacie.

Wstępne jednostkowe wybrane dane finansowe Compremum za I kwartał 2024 roku:

– przychody ze sprzedaży wyniosły 23 991 tys. zł, wobec 23 508 tys. zł w I kwartale 2023 r.;

– zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1 229 tys. zł, wobec 2 202 tys. zł co stanowi spadek o 44% w stosunku do okresu porównywalnego;

– wynik netto wyniósł 162 tys. zł straty wobec 278 tys. zł zysku netto w I kwartale 2023 r., wskazano również.

Źródło: ISBnews