W III kwartale 2025 roku Spółka ogłosiła Strategię Rozwoju na lata 2025-2028 roku oraz rozpoczęła intensyfikację działań na rynku polskim i amerykańskim, zmierzając do realizacji wyznaczonych celów strategicznych.

Strategia CPD S.A. opiera się na czterech filarach obejmujących inwestycje w:

Nieruchomości Komercyjne w Polsce,

Nieruchomości Mieszkaniowe na wynajem na Florydzie w USA,

Nieruchomości pod Inwestycje Technologiczne (segment High-Growth),

Nieruchomości Hotelowe w Polsce i Europie.

Zgodnie z założeniami, do końca 2028 roku portfel inwestycyjny Spółki ma osiągnąć wartość co najmniej 1 mld zł. Kluczowym elementem Strategii jest utworzenie pierwszego w Polsce nowoczesnego funduszu typu REIT (Real Estate Investment Trust), który poprzez zdywersyfikowany portfel nieruchomości generujących stabilny, długoterminowy dochód czynszowy ma zwiększać wartość dla akcjonariuszy.

W III kwartale 2025 r. Spółka kontynuowała realizację działań inwestycyjnych, przede wszystkim w Częstochowie oraz na rynku amerykańskim. CPD S.A. przejęła kontrolę nad spółką Wielki Bór Sp. z o.o., właścicielem dwóch nieruchomości komercyjnych o funkcji handlowej, usługowej, magazynowej i biurowej, położonych przy ul. Bór w Częstochowie, o łącznej powierzchni zabudowy przekraczającej 4 tys. m². Jednocześnie Spółka planuje nabycie większościowego pakietu udziałów w Osiedlu Kmicica Sp. z o.o., będącej właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,1245 ha z możliwością realizacji do sześciu budynków wielorodzinnych oraz aparthotelu. Zawarto stosowne ustalenia dotyczące podstawowych warunków transakcji.

Bliska odległość nieruchomości do Jasnej Góry w Częstochowie oraz korzystne uwarunkowania zabudowy niosą dla CPD S.A. potencjał wykorzystania nieruchomości na jeden z celów określonych w Strategii Rozwoju Spółki, w obszarze długoterminowego wynajmu nieruchomości hotelowych wskazuje Rafał Kijonka, Prezes Zarządu, CPD S.A.

Przejęcie kontroli nad spółką Wielki Bór umożliwia CPD S.A. rozwój w segmencie wynajmu nieruchomości komercyjnych w oparciu o podmiot, który posiada wartościowe aktywa przynoszące stabilne przychody dodaje Rafał Kijonka

III kwartał 2025 roku to również istotny krok w ekspansji na rynek amerykański. W październiku 2025 roku Spółka zawarła porozumienie z Panem Jarosławem Tadlą, akcjonariuszem CPD S.A., dotyczące warunków transakcji nabycia praw w spółkach posiadających nieruchomości mieszkaniowe na wynajem w Jacksonville na Florydzie: Woodlands Apartments (64 lokale) oraz Jammes Rd Apartments (54 lokale).

Realizacja planowanej transakcji pozwoli wykorzystać rosnący potencjał inwestycyjny rynku Jacksonville na Florydzie poprzez generowanie przychodów z wynajmu tamtejszych nieruchomości mieszkaniowych, a oczekiwana stopa zwrotu czyni tę inwestycję spójną z kluczowymi celami Strategii Rozwoju Spółki na lata 2025-2028 podkreśla Rafał Kijonka

Równolegle, w III kwartale 2025 roku Spółka kontynuowała uzgodnienia dotyczące warunków pośredniego nabycia budynku usługowo-biurowego ,,Wratislavia Tower”, zlokalizowanego we Wrocławiu w bliskiej odległości od Rynku. CPD S.A. analizuje obecnie dostępne możliwości finansowania tej inwestycji.

III kwartał 2025 roku potwierdził wysoką dynamikę działań CPD S.A. w obszarze planowanych realizacji działań inwestycyjnych zarówno na rynku polskim, jak i amerykańskim. Zrealizowane akwizycje oraz zaawansowane procesy negocjacyjne wzmacniają fundament pod dalszą rozbudowę portfela aktywów zgodnie ze Strategią Rozwoju na lata 2025-2028, co w perspektywie długoterminowej ma wspierać wzrost wartości dla akcjonariuszy dodaje Prezes Zarządu Spółki

Informacje o Spółce:

CPD S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2010 roku, wcześniej jako Celtic Property Developments S.A. (w dniu 17 września 2014 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki na CPD S.A.), która rozpoczyna proces transformacji w celu budowy zdywersyfikowanego portfela nieruchomości. Długoterminową wizją CPD S.A. jest stać się pierwszym w Polsce funduszem inwestycyjnym typu REIT (Real Estate Investment Trust), oferującym inwestorom przejrzysty i efektywny instrument inwestycyjny w klasie aktywów nieruchomościowych.