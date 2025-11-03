Spółka CPD S.A. 31 października 2025 roku zawarła porozumienie z Panem Jarosławem Tadlą, akcjonariuszem Spółki, dotyczące ustalenia podstawowych warunków transakcji nabycia wszelkich praw w spółkach JJTA3 Real Properties LLC oraz JJTA12 Real Properties LLC z siedzibą w Jacksonville na Florydzie w USA.

Obie spółki są właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w Jacksonville, działających pod nazwami Woodlands Apartments oraz Jammes Rd Apartments. Kompleksy te obejmują wielorodzinne budynki mieszkalne, liczące odpowiednio 64 oraz 54 lokale przeznaczone na wynajem. Ich szacunkowa wartość wynosi około 8 900 000 USD w przypadku Woodlands Apartments oraz 7 560 000 USD dla Jammes Rd Apartments.

Celem transakcji jest nabycie wszystkich istniejących praw udziałowych w obu spółkach, będących właścicielami nieruchomości, za łączną cenę ustaloną jako wartość nieruchomości pomniejszoną o wartość zobowiązań. Cena sprzedaży praw udziałowych zostanie zapłacona w akcjach Spółki, które zostaną wyemitowane na rzecz Akcjonariusza po cenie emisyjnej nie niższej niż 3,20 zł za jedną akcję.

Kluczowe czynności związane z transakcją, w tym nabycie przez CPD S.A. praw udziałowych oraz zapłata ceny, nastąpi do dnia 31 marca 2026 roku, niemniej jednak Porozumienie ma charakter niewiążący.

Celem planowanej transakcji jest czerpanie korzyści z wynajmu nieruchomości zlokalizowanych w Jacksonville na Florydzie, co wpisuje się w jeden z kluczowych celów strategicznych Spółki na lata 2025-2028, określonych w Strategii rozwoju CPD S.A. mówi Rafał Kijonka, Prezes Zarządu CPD S.A.

Informacje o Spółce:

CPD S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2010 roku, wcześniej jako Celtic Property Developments S.A. (w dniu 17 września 2014 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki na CPD S.A.), która rozpoczyna proces transformacji w celu budowy zdywersyfikowanego portfela nieruchomości. Długoterminową wizją CPD S.A. jest stać się pierwszym w Polsce funduszem inwestycyjnym typu REIT (Real Estate Investment Trust), oferującym inwestorom przejrzysty i efektywny instrument inwestycyjny w klasie aktywów nieruchomościowych.

Źródło: Spółka