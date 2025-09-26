Creepy Jar odnotował 8,33 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2025 r. wobec 6,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,61 mln zł wobec 5,13 mln zł zysku rok wcześniej. EBTDA wyniosła 8,1 mln zł (wzrost o 40% r/r).

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,04 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 14,85 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2025 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży Green Hell w wysokości 14,0 mln zł wobec 14,8 mln zł w I półroczu 2024 r. Spadek przychodów ze sprzedaży o 5% r/r jest konsekwencją niższej wartościowo sprzedaży gry na platformie PC/Steam. W I półroczu 2025 r. 55% przychodów netto ze sprzedaży zostało wygenerowanych na platformie PC/Steam, z kolei sprzedaż na konsolach Sony PlayStation i Microsoft Xbox stanowiła 32% przychodów spółki. Pozostałe blisko 13% stanowią tantiemy od podmiotów, którym spółka udzieliła licencji na portowanie i dystrybucję Green Hell na Nintendo Switch oraz platformy wirtualnej rzeczywistości” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu wyniosły 6,4 mln zł i były o 3,4 mln zł niższe niż rok wcześniej (spadek o 34% r/r). Największą pozycję stanowiły wynagrodzenia (ponad 2,6 mln zł wobec blisko 4,3 mln zł rok wcześniej) oraz usługi obce (2,5 mln zł wobec 3,5 mln zł w I półroczu 2024 r.), podano także.

„W raportowanym okresie spółka wypracowała 7,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej (wzrost o 48% r/r) i 8,1 mln zł EBITDA (wzrost o 40% r/r). Pozwoliło to osiągnąć rentowność EBIT na poziomie 59% i 58% rentowności EBITDA. Zysk netto w raportowanym okresie wzrósł o 36% r/r do poziomu 8,3 mln zł, a marża netto wyniosła 59%” – czytamy dalej.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews