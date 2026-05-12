Creepy Jar odnotował 29,8 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2026 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 32,3 mln zł wobec 4,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 40 mln zł wobec 8,5 mln zł rok wcześniej.

„Rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży wypracowane przez emitenta w I kw. 2026 r. są efektem przede wszystkim udanego debiutu gry 'StarRupture’, który miał miejsce 6 stycznia br. na platformie PC/Steam. Istotny wpływ na osiągnięte wyniki w analizowanym okresie miała również wysoka sprzedaż 'Green Hell’ w tym samym kanale dystrybucji” – czytamy w komunikacie.

W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry „StarRupture” na platformie PC/Steam wyniosła 795 tys. kopii, a łączna sprzedaż brutto gry „Green Hell” na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których emitent posiada prawa wydawnicze) wyniosła 1,96 mln kopii, z czego 70 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.

Ostateczne wyniki finansowe za I kwartał 2026 r. zostaną opublikowane 27 maja br.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. W 2021 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

