Creotech Instruments planuje ogłoszenie 3-letniej strategii rozwoju, z dalszą perspektywą, w której spółka chce osiągnąć pozycję europejskiego integratora systemów kosmicznych, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona. Strategii spółki patronuje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która widzi Creotech w tej roli. Spółka rozważa obecnie akwizycję lub utworzenie joint venture ze spółkami polskimi bądź z Europy Zachodniej.

„Strategia ma zostać przygotowana na najbliższe trzy lata, ale będzie również uwzględniać dłuższą perspektywę. Jej ogłoszenie prawdopodobnie nastąpi w maju. W tej dłuższej perspektywie chcemy osiągnąć poziom europejskiego integratora, który będzie mógł konkurować, jak równy z równym, z dużymi europejskimi prime contractorami, takimi jak Airbus Defense and Space, Thales Alenia Space czy OHB Systems. Chcemy stać się czwartą tego typu spółką w Europie” – powiedział ISBtech prezes Brona.

Zaznaczył, że strategia była konsultowana z ESA.

„Odbyliśmy szereg spotkań z Europejską Agencją Kosmiczną, która również postrzega nas jako przyszłego europejskiego integratora. To zostało wprost podkreślone przez dyrektorów programowych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która wskazała nam kierunki zbieżne z założeniami naszej strategii. Trudno wyobrazić sobie lepszego patrona. ESA uczestniczyła wcześniej w tworzeniu europejskich prime’ów i doradziła nam, aby nie wyważać otwartych drzwi, lecz skorzystać także z jej wsparcia w roli swoistego doradcy. Program Camila umożliwia nam bezpośrednie kontakty z Europejską Agencją Kosmiczną, a jednocześnie pokazuje też Agencji nasze ambicje. Kolejne programy, które mam nadzieję, że wygramy w najbliższym czasie, rozszerzą tę współpracę właśnie w obszarze budowy potencjału prime’a” – wskazał prezes.

Creotech Instruments rozważa obecnie akwizycję lub utworzenie joint venture ze spółkami polskimi bądź z Europy Zachodniej.

„Celem jest pozyskanie kompetencji w obszarach, w których jeszcze ich nie mamy. Są to obszary związane zarówno z produktami potrzebnymi dla platform satelitarnych, jak i z systemami naziemnymi kontroli nad satelitami. Analizujemy również inne źródła finansowania. Staliśmy się zyskowną spółką. Wierzę, że przychody będą się pojawiały też w latach kolejnych. Te programy i projekty są dobrze sfinansowane, w związku z tym wydaje się, że budujemy w spółce również wewnętrzne zaplecze finansowe” – wymienił prezes.

W zeszłym roku emisja spółki wynosząca ponad 70 mln zł była przeznaczona na program Mikroglob, przypomniał.

„W pewnym momencie środki te powinny do nas wrócić w postaci płatności ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. To też wzmocni nas od strony finansowej. Poza tym na rynku pojawiają się konkretne mechanizmy wspierające ekspansję, czy to przygotowywane przez PAIH, PFR, czy wdrażane przez inne agendy rządowe. Uważnie się im przyglądamy, w szczególności w kontekście potencjalnego tworzenia joint venture ze spółkami zagranicznymi” – podkreślił Brona.

Ponadto w ramach ekspansji zagranicznej spółka przewiduje otwarcie dwóch biur regionalnych w Niemczech i Francji.

„Pierwszym celem jest pozyskanie specjalistów z Francji i Niemiec pod kątem budowania kompetencji, których jeszcze w Polsce nie ma. Drugim jest natomiast udział w rynku i realizacja zleceń właśnie w tych krajach, już jako podmiot geograficznie zlokalizowany we Francji i Niemczech” – podsumował prezes Creotech Instruments.

Odnosząc się do projektu budowy geostacjonarnego satelity dla polskiego wojska z udziałem Airbus i Thales Alenia Space, stwierdził, że takie inicjatywy Creotech postrzega przede wszystkim jako szansę.

„Projekty realizowane z udziałem globalnych liderów, takich jak Airbus czy Thales Alenia Space, przyspieszają rozwój całego ekosystemu kosmicznego w Polsce – zarówno po stronie przemysłowej, jak i instytucjonalnej. W praktyce oznacza to transfer wiedzy, budowę kompetencji w łańcuchu dostaw oraz tworzenie fundamentów pod bardziej zaawansowane projekty w przyszłości. Warto też jasno powiedzieć, że tego typu program to przede wszystkim pozyskanie strategicznych zdolności komunikacyjnych dla polskiej armii, które są jednym z kluczowych elementów nowoczesnej infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie trzeba patrzeć na ten rozwój w sposób realistyczny. Budowa pełnych kompetencji w segmencie dużych systemów geostacjonarnych to perspektywa wieloletnia – liczona raczej w dekadzie niż w pojedynczych latach. Dlatego z punktu widzenia Creotech naturalnym kierunkiem jest dziś rola partnera technologicznego w wybranych obszarach, przy jednoczesnym konsekwentnym rozwijaniu własnych, niezależnych zdolności tam, gdzie możemy budować przewagę konkurencyjną szybciej i efektywniej. Tym obszarem jest przede wszystkim segment niskiej orbity okołoziemskiej, czyli LEO” – zaznaczył prezes.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews