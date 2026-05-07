Creotech Instruments postanowił podjąć działania w celu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 650 tys. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,1 zł każda w drodze oferty publicznej, podała spółka. W wyniku emisji spółka zamierza pozyskać środki w wysokości ok. 100 mln euro, które zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju spółki na lata 2026-2029.

„Intencją zarządu jest przeznaczenie: (i) od 40% do 60% środków z emisji na pokrycie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury produkcyjnej i prac badawczo-rozwojowych, (ii) od 20% do 30% środków z emisji na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności rozwój technologii i nowych platform satelitarnych, a (iii) od 20% do 30% środków z emisji na finansowanie potencjalnych transakcji akwizycyjnych, kosztów partnerstwa strategicznego i ekspansji zagranicznej, jak również pokrycie bieżących kosztów działalności spółki” – czytamy w komunikacie.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

