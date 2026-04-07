Akcje Creotech Instruments są od dziś notowane z uwzględnieniem wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się działalnością kwantową do Creotech Quantum. Proces podziału przebiega zgodnie z planem, poinformował ISBnews prezes Creotech Instruments Grzegorz Brona.

„Kurs Creotech został na dzisiejszej sesji pomniejszony o 16,6%, czyli o ustaloną w planie podziału wartość działalności wydzielanej do Creotech Quantum. Proces podziału na część satelitarną i kwantową przebiega zgodnie z planem i oczekujemy, że powitamy Creotech Quantum na GPW 17 kwietnia” – powiedział ISBnews Brona.

Kurs odniesienia na dzisiejszą sesję został pomniejszony o 16,6% względem kursu zamknięcia z poprzedniej sesji 743 zł za akcję. Korekta wynika z zakończenia procesu podziału spółki.

Ostatnią sesją, na której można było nabyć akcje Creotech Instruments z prawem do udziału w podziale (otrzymania akcji nowej spółki w stosunku 1:1), był czwartek 2 kwietnia. Dzień referencyjny został wyznaczony na 8 kwietnia 2026 r.

Odjęta wartość (16,6%) posłuży jednocześnie jako kurs odniesienia dla pierwszej sesji notowania akcji nowej spółki, Creotech Quantum, której debiut na GPW planowany jest na 17 kwietnia 2026 r.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews