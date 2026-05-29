Creotech Instruments zawarła z firmą Thorium Space umowę opcji, na podstawie której ma prawo do objęcia 1,1 mln akcji nieuprzywilejowanych serii I w kapitale zakładowym Thorium, stanowiących ok. 19,99% kapitału i głosów, poprzez objęcie i wykonanie warrantów subskrypcyjnych, podała spółka.

„Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji będzie równa cenie emisyjnej jednej akcji w kapitale zakładowym Thorium uzyskanej w ramach oferty publicznej akcji Thorium, która zostanie ustalona w ramach oferty publicznej poprzedzającej ubieganie się o wprowadzenie akcji Thorium do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, pomniejszonej o dyskonto w wysokości 20%, przy czym eena emisyjna: (i) nie będzie niższa niż 25 zł i (ii) nie będzie wyższa niż 30 zł (opcja)” – czytamy w komunikacie.

„Opcja będzie przysługiwać spółce pod warunkiem podjęcia przez radę nadzorczą oraz walne zgromadzenie Thorium uchwał w sprawie: (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Thorium w drodze emisji akcji nowej emisji oraz (ii) emisji 1.100.560 warrantów subskrypcyjnych, do których objęcia uprawniona będzie spółka. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji” – podano.

Spółka może wykonać opcję poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych nie wcześniej niż po upływie jednego roku od dnia, w którym akcje w kapitale zakładowym Thorium zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie albo w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, oraz nie później niż po upływie czterech lat od tego dnia, wskazano także.

„Na podstawie umowy opcji Thorium zobowiązał się do zmiany statutu poprzez: (i) przyznanie spółce uprawnienia osobistego do powoływania jednego członka rady nadzorczej po osiągnięciu przez spółkę progu posiadania odpowiednio 20%, 16,67%, 14,28% i 12,5% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym gdy rada nadzorcza składa się z odpowiednio 5, 6, 7 lub 8 członków oraz (ii) określenie katalogu spraw zastrzeżonych dot. funkcjonowania Thorium, wymagających zgody rady nadzorczej” – czytamy dalej w materiale.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews