Creotech Instruments podtrzymuje cel ok. 40% marży EBITDA na projektach budowy satelitów, poinformował prezes Grzegorz Brona.

„Mówiliśmy wcześniej marża EBITDA ok. 40% powinna być do wypracowania na tak ambitnych programach jednostek satelitarnych. To się oczywiście będzie wahać na poszczególnych etapach w zależności faktur, ale postanowienie podtrzymujemy. I kwartał pokazał, że tak jest” – powiedział Brona podczas wideokonferencji.

W kwestii zysku netto skomentował, że Creotech stara się, by jego generowanie było trwałą i rosnącą tendencją.

W II kwartale spółka wystawiła faktury na kwotę 40,6 mln zł za fazy B2, C w projekcie Mikroglob wobec 17 mln zł w I kwartale.

„Można zatem zaobserwować wyraźny trend wzrostowy. Projekt Mikroglob się rozpędza, przechodzimy do faz konstrukcyjnych” – ocenił prezes.

Wskazał ponadto, że spodziewa się przynajmniej jednej kolejnej faktury w projekcie Mikroglob w tym roku. Jeśli chodzi o Camilę, z jego słów wynika, że w roku można oczekiwać nie tylko faktur zaliczkowych, ale też za wykonane fazy.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews