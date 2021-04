Creotech Instruments zakończył ofertę publiczną obejmującą 185 tys. akcji serii H, pozyskując 11,29 mln zł (maksymalną przewidywaną kwotę), podała spółka.

„Dziękujemy za zaufanie, którym nowi akcjonariusze obdarzyli Creotech Instruments. Cieszymy się, że nasza wizja rozwoju spółki i realizacji projektów przekonała inwestorów. Środki, które pozyskaliśmy pozwolą nam na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye i podniesienie na najwyższy poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat. Stworzymy własną ofertę modułowych platform satelitarnych i zakupimy trzecią linię produkcyjną do montażu elektroniki, dzięki czemu rozwiniemy skalę działalności. Teraz przed nami formalności związane z wprowadzeniem akcji spółki na rynek NewConnect. Dołożymy wszelkich starań by debiut odbył się w III kwartale br.” – powiedział prezes Jacek Kosiec, cytowany w komunikacie.

Głównym menedżerem oferty i zarządzającym księgą popytu był Dom Maklerski Navigator, doradcą zarządu spółki – cc group, zaś doradcą prawnym WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

Wszystkie 185 tys. oferowanych akcji serii H zostało objętych i opłaconych. Średnia wielkość redukcji w transzy małych inwestorów wyniosła 96,27%. 8,1% akcji nowej emisji zostało objętych przez pracowników spółki.

Ostatecznie, zgodnie z rekomendacją firmy inwestycyjnej, oferta Creotech Instruments została podzielona na trzy transze. Najwięcej akcji nowej emisji trafiło do transzy dużych inwestorów (87,5%), wśród których znalazło się m.in. kilkunastu inwestorów instytucjonalnych, podano także.

„Nasza strategia zakłada, że w okresie najbliższych 3-4 lat Creotech Instruments dołączy do wąskiego, elitarnego grona globalnych producentów mikrosatelitów. Nie tylko wystrzelimy pierwszego własnego satelitę, ale także rozpoczniemy sprzedaż komercyjną modułów i systemów platformy satelitarnej HyperSat. Wartość takiej platformy to obecnie 1-4 mln USD. Dane analityczne wskazują, że ten rynek w bieżącej dekadzie wzrośnie ponad 5-krotnie. Wynika to głównie ze stale rosnącej liczby zastosowań mikrosatelitów. Pełnią one zadania w zakresie obserwacji, nawiązywania i utrzymywania łączności krytycznej, łączności internetowej czy też dostarczania prognoz meteorologicznych. Widząc potencjał tego sektora, chcemy być jednym z największych w Europie beneficjentów jego wzrostu. Ponadto, doświadczenie i wiedzę, którą zdobywamy prowadząc od wielu lat projekty B+R przekuwamy na atrakcyjną ofertę komercyjną, w której znajdują się wyspecjalizowane produkty. Na dotychczas prowadzone prace w ramach projektów, w których uczestniczyliśmy jako lider lub członek konsorcjum, pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości ponad 95 mln zł. Z tej kwoty ponad 60 mln zł przypada na Creotech” – powiedział także Kosiec.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym 10 dla lotnych misji kosmicznych – z czego 4 zrealizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Źródło: ISBnews