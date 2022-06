Creotech Instruments dokonał przydziału wszystkich 396 558 akcji serii I; stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów detalicznych wyniosła 40%, podała spółka. Creotech Instruments pozyskał 39,65 mln zł brutto, które przeznaczy na ukończenie kluczowych projektów R&D w obszarze satelitarnym oraz systemów kwantowych, podał Creotech.

Oferta publiczna obejmowała 396 558 akcji serii I, z czego 20 710 akcji zostało objętych przez inwestorów w ramach transzy Inwestorów detalicznych, natomiast 375 848 w transzy inwestorów Instytucjonalnych. Cena emisyjna za jedną akcję wynosiła 100 zł. Popyt zgłoszony przez inwestorów przewyższył podaż dostępnych akcji – stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów detalicznych wyniosła 40%.

W lipcu br. spółka planuje przeniesienie akcji z NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie.

„Jak wiemy, sytuacja na rynkach kapitałowych od pewnego czasu nie jest łatwa. Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę, nasza oferta jest pierwszą ofertą na rodzimym rynku, która zakończyła się sukcesem, z czego jesteśmy bardzo dumni. Creotech posiada solidne fundamenty i świetne perspektywy rozwoju. Cieszę się, że zostało to zauważone przez inwestorów, dzięki czemu udało nam się pozyskać zakładaną kwotę 39,65 mln zł brutto, przy 40-proc. redukcji. Wszystkim uczestnikom oferty bardzo dziękujemy za zaufanie. Zgodnie z założeniami opisanymi w prospekcie, pozyskany kapitał pozwoli nam osiągnąć kolejne etapy rozwoju, zarówno pod kątem projektowym, jak i biznesowym. Środki przeznaczymy na ukończenie kluczowych projektów R&D z obszaru satelitarnego oraz systemów kwantowych. Pozytywne zakończenie oferty umożliwia nam także sprawne przejście na rynek regulowany GPW w Warszawie. Z debiutem celujemy na lipiec tego roku. Co więcej, Creotech będzie pierwszą spółką kosmiczną na głównym parkiecie, co niewątpliwie jest dla nas kolejnym motywatorem do dalszego dynamicznego rozwoju” – skomentował prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.

Źródło: ISBnews