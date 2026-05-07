Creotech Instruments szacuje termin 3 lat na zwiększenie mocy produkcyjnych do 40 satelitów rocznie, poinformował prezes Grzegorz Brona. Jednocześnie spółka ofertuje obecnie na „szereg satelitów w różnych krajach”.

„Szacujemy 3 lata do zwiększenia mocy produkcyjnych do 40 satelitów rocznie. Jest to inwestycja w miarę greenfield. Chcemy ją bardzo dobrze przystosować do naszych potrzeb. Chcemy zoptymalizować cały łańcuch produkcji satelitów w ramach odpowiedniej fabryki” – powiedział Brona podczas wideokonferencji.

Dodał, że Creotech ma duże doświadczenia z przebudową obiektów i „wcale nie jest to krótsze niż zbudowanie nowej hali produkcyjnej, a wręcz są pewne ograniczenia”.

„Dlatego wydaje się optymalne postawienie nowego zakładu produkcyjnego, dzięki któremu możemy rzeczywiście zoptymalizować produkcję i osiągnąć potencjał 40 satelitów na rok. To jest mniej więcej jeden satelita na 9-10 dni, więc to rzeczywiście duży rate produkcyjny. Celujemy w nową inwestycję greenfield, jesteśmy w trakcie wyboru lokalizacji. Mam nadzieję, że tego wyboru dokonamy jeszcze przed jesienią. Rozpatrujemy 2 działki, na jednej nawet poczyniliśmy odwierty geologiczne” – wymienił prezes Creotech Instruments.

Dodał, że jednocześnie spółka „ofertuje szereg satelitów w różnych krajach w ramach różnych programów, czy to off-set czy związanych z innymi funduszami”.

„Są rozmowy wstępne w tym obszarze m.in. w Szwecji, ale wydaje mi się, że sam program Waza nie został jeszcze zwymiarowany żeby trafił do pipeline. To jest jedna z opcji, która może się urealnić lub nie. Naszą rolą jest znalezienie różnych leadów, różnych potencjalnych odbiorców w krajach europejskich na podobne konstelacje jakie w tej chwili alokujemy w wojsku polskim, czy Mikroglob, czy Camila” – wskazał Brona.

Creotech Instruments ogłosił strategię rozwoju do 2029 roku, która wskazuje kierunki umożliwiające spółce budowę pozycji jednego z czterech największych integratorów misji kosmicznych (Prime Contractor) w Europie, podała spółka. Creotech rozszerzy swoją ofertę z mikrosatelitów o minisatelity oraz zwiększy swoje zdolności produkcyjne co najmniej czterokrotnie. Zarząd podjął także decyzję o rozszerzeniu akcjonariatu poprzez ofertę publiczną do 650 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

