Planowana data pierwszego dnia notowania akcji podziałowych Creotech Quantum na rynku regulowanym GPW to 17 kwietnia, wynika z harmonogramu podziału Creotech Instruments.

Według planowanego harmonogramu:

4 marca 2026 r. zaplanowane jest podjęcie przez NWZ uchwał w sprawie podziału Creotech Instruments;

20 marca 2026 r. to planowana data podjęcia przez GPW warunkowej uchwały dot. dopuszczenia akcji podziałowych Creotech Quantum do obrotu na rynku regulowanym (pod warunkiem dojścia do skutku podziału);

1 kwietnia 2026 r. to planowana data wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS dot. podwyższenia kapitału zakładowego emitenta dokonanego w związku z podziałem (dzień wydzielenia);

2 kwietnia 2026 r. to planowana data ostatniego dnia sesyjnego, w którym można będzie nabyć akcje Creotech Instruments, aby nabyć prawo do uczestnictwa w podziale;

8 kwietnia 2026 r. to planowana data dnia referencyjnego;

10 kwietnia 2026 r. to planowana data podjęcia przez GPW uchwały o wprowadzeniu akcji podziałowych do obrotu na rynku regulowanym;

16 kwietnia 2026 r. to planowana data dnia rejestracji akcji podziałowych na rachunkach akcjonariuszy (dzień referencyjny + 6 dni roboczych);

17 kwietnia 2026 r. to planowana data pierwszego dnia notowania akcji podziałowych na rynku, wymieniono w komunikacie.

Wczoraj KNF zatwierdziła zatwierdziła prospekt Creotech Quantum.

„Naszym celem jest rozwój silnego i wyspecjalizowanego podmiotu, koncentrującego się na czterech kluczowych obszarach technologicznych: bezpieczeństwie komunikacji opartym na QKD i PQC, systemach sterowania procesorami kwantowymi, systemach precyzyjnej synchronizacji czasu oraz zaawansowanych kamerach astronomicznych i opartych na nich systemach świadomości sytuacji na orbicie okołoziemskiej. Sukces naszej spółki opiera się na kompetencjach i doświadczeniu zespołu – wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy stoją za realizacją innowacyjnych projektów w obszarze wykorzystania technologii kwantowych na potrzeby sektora kosmicznego, teleinformatycznego czy administracji publicznej oraz zabezpieczenia infrastruktury krytycznej” – powiedziała prezes Creotech Quantum Anna Kamińska, cytowana w komunikacie.

Dodała, że inicjatywy rynkowe i regulacyjne, takie jak Europejska Strategia Kwantowa oraz prace nad Polityką Rozwoju Technologii Kwantowych w Polsce, dodatkowo wspierają rozwój spółki, tworząc dogodne warunki zarówno poprzez nowe możliwości współpracy międzynarodowej, jak i dostęp do strategicznej infrastruktury czy potencjalnych kontraktów.

Creotech Quantum to polska spółka zajmująca się rozwojem i komercjalizacją technologii kwantowych. Rozwija kilka kluczowych linii produktowych. Obejmują one systemy kwantowej dystrybucji kluczy (QKD), umożliwiające bezpieczną komunikację opartą na zjawiskach mechaniki kwantowej, a także komponenty i podsystemy wykorzystywane w komputerach kwantowych. Ważnym obszarem działalności są również precyzyjne systemy synchronizacji czasu w technologii White Rabbit oraz wysokoczułe, szybkie kamery CMOS znajdujące zastosowanie zarówno w monitorowaniu pracy procesorów kwantowych, jak i w klasycznej astronomii czy obserwacji obiektów bliskich Ziemi, takich jak kosmiczne śmieci.

Źródło: ISBnews