Creotech Quantum po zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na nie więcej niż 350 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii D ustaliło, że złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 350 tys. akcji serii D. Cena emisyjna akcji wyniesie 232 zł za sztukę, podała spółka.

Creotech Quantum to polska spółka zajmująca się rozwojem i komercjalizacją technologii kwantowych. Rozwija kilka kluczowych linii produktowych. Obejmują one systemy kwantowej dystrybucji kluczy (QKD), umożliwiające bezpieczną komunikację opartą na zjawiskach mechaniki kwantowej, a także komponenty i podsystemy wykorzystywane w komputerach kwantowych. Ważnym obszarem działalności są również precyzyjne systemy synchronizacji czasu w technologii White Rabbit oraz wysokoczułe, szybkie kamery CMOS. W 2026 r. spółka zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w Warszawie.

