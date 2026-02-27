Creotech Instruments prowadzi „dość zaawansowane” rozmowy z globalną firmą, która świadczy usługi w oparciu o zakupione konstelacje satelitarne, poinformował dyrektor rozwoju produktów w firmie Jakub Bochiński. Jeżeli wszystko zakończyłoby się sukcesem, docelowa wartość współpracy z partnerem komercyjnym w perspektywie lat 2026-2035 jest obecnie szacowana przez spółkę na ok. 350 mln euro.

„Zdecydowanie interesuje nas ekspansja również do rynku czysto komercyjnego. Na dzień dzisiejszy dla satelitów naszej klasy ok. 85% rynku to jest tzw. 'business to government’, a B2B to jest jakieś 15%. Te 15% oczywiście jest dla nas interesujące. W związku z tym obecnie prowadzimy dość zaawansowane rozmowy z globalną firmą, która świadczy usługi w oparciu o zakupione konstelacje satelitarne” – powiedział Bochiński podczas webinaru.

Dodał, że rozmowy dotyczą dostarczenia potencjalnemu partnerowi „dość przełomowych” satelitów na potrzeby nowych usług, które chce on zacząć świadczyć, wyprzedzając konkurencję instytucjonalną.

„Mamy ciekawy okres, w którym wiele krajów – Unia Europejska czy Amerykanie, tudzież bloki krajów – planują w latach 2028-2035 dostarczać na orbitę wielkie konstelacje, które będą świadczyły usługi publiczne. Te usługi będą świadczone w ramach wielkich programów jak Earth Observation czy GOVSATCOM […]. Komercyjni gracze muszą wobec tych usług się zlokalizować. […] W związku z tym wielcy gracze muszą znaleźć swoją układankę obok, a czasami nawet częściowo w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. Obecnie prowadzimy taką rozmowę z jedną z globalnych firm na temat tego, żeby dostarczyć czołowego satelitę na potrzeby usług, które oni chcą zacząć świadczyć” – wyjaśnił dyrektor.

Wskazał, że Creotech rozpoczął rozmowy na temat sprzedaży czysto komercyjnej, ale w ich trakcie okazało się, że globalny gracz chce wejść również w partnerstwo publiczno-prywatne.

„Idąc za nim, my byśmy do takiego partnerstwa publiczno-prywatnego również dołączali. Oznaczałoby to, że większość pieniędzy na takiego satelitę i na przyszłą konstelację wydałaby firma w ramach swoich komercyjnych wydatków, ale byłby w tym komponent publiczny, który najprawdopodobniej realizowany byłby wówczas również przez Europejską Agencję Kosmiczną. Jest konkretny program pod to zaplanowany przez ESA we współpracy z tym partnerem prywatnym i mamy nadzieję do niego dołączyć. Jeżeli by się to wszystko zakończyło sukcesem, docelową wartość naszej współpracy z tym partnerem komercyjnym w perspektywie lat 2026-2035 na dzień dzisiejszy szacujemy na ok. 350 mln euro” – wskazał Bochiński.

Dodał, że Creotech ma też kolejne zapytania ze strony komercyjnych graczy na zakup satelitów do ich powstających konstelacji.

„Mamy nadzieję również więcej komunikować na ten temat w najbliższym czasie” – dodał dyrektor.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews