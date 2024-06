CStore pozyskał 0,52 mln zł z emisji akcji, a na przełomie sierpnia/września br. planuje złożyć dokumenty do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i zadebiutować na NewConnect jeszcze w tym roku, podała spółka.

„W ramach emisji pozyskaliśmy 519 260 zł. Zainwestowali dotychczasowi akcjonariusze, jak również dołączyło 24 nowych inwestorów, w tym jeden, który wyłożył aż 250 tys. zł. Pieniądze zgodnie z celami emisji zostaną przeznaczone na rozbudowę zespołu handlowego, którego celem jest dotarcie do szerszej bazy klientów zainteresowanych rozwiązaniem CStore B2B. Efekty zatrudnienia nowych osób do działu handlowego widzimy po znaczącym zwiększeniu spotkań z nowymi klientami. Część rozmów udało już się sfinalizować umowami” – powiedział prezes Dawid Paszek, cytowany w komunikacie.

Rozbudowa zespołu sprzedażowego prowadzona jest z myślą o wyjściu na rynki anglojęzyczne, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Docelowo CStore chce zwiększyć zatrudnienie w zespole sprzedażowym do 30 osób do końca bieżącego roku, dodano.

„Kontynuujemy prace przygotowawcze do debiutu na NewConnect. Na przełomie sierpnia/września 2024 r. planujemy wysłać pierwszą wersję dokumentu informacyjnego do GPW. Dążymy do debiutu w IV kw. 2024 r.” – powiedział także prezes.

W I kw. br. CStore wypracował 953,75 tys. zł przychodów (+50% r/r) i 198,15 tys. zł EBITDA (+83% r/r).

CStore to polska spółka technologiczna oferująca oprogramowanie w modelu SaaS do automatyzacji zakupów b2b. Podstawowymi odbiorcami produktu są firmy prowadzące sprzedaż hurtową (producenci, importerzy, dystrybutorzy). Z rozwiązań spółki korzystają takie firmy, jak amerykański koncern Cargill czy Vive Textile Recycling. Na początku 2024 r. do grona klientów CStore dołączyły takie firmy jak Foodwell (lider rynku bakalii w Polsce, właściciel takich marek jak Bakalland, Delecta, Anatol), Trefl (jeden z największych producentów zabawek i puzzli w Europie) czy NAC (producent urządzeń do domu i ogrodu).

Źródło: ISBnews