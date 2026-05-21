cyber_Folks i Shoper dokonają połączenia, by zbudować jeden silny podmiot skoncentrowany głównie na e-commerce, umocnić pozycję lidera technologii e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dalej zwiększać skalę działalności na rynku europejskim, podały spółki. Kapitalizacja połączonego podmiotu będzie zbliżona do ok. 1 mld USD, co może istotnie zwiększyć atrakcyjność spółki dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych i globalnych funduszy technologicznych.

cyber_Folks będzie spółką przejmującą, a połączenie nastąpi przez przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej (Shoper), przy jednoczesnej emisji 3,22 mln akcji połączeniowych cyber_Folks dla akcjonariuszu spółki przejmowanej. Akcjonariusze Shopera obejmą akcje połączeniowe przy zachowaniu stosunku wymiany 0,2281:1, gdzie za każdą jedną akcję cyber_Folks przypada 0,2281 akcji Shopera.

„Słuchając głosu inwestorów, podjęliśmy decyzję o połączeniu Shopera i cyber_Folks. Upraszczamy strukturę Grupy, która – szczególnie z perspektywy inwestorów zagranicznych – była momentami zbyt skomplikowana. Powstanie większy podmiot o wyższej kapitalizacji, większym free floacie i istotnie wyższej płynności akcji, co powinno zwiększyć zainteresowanie globalnych funduszy technologicznych i inwestorów instytucjonalnych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku i budujemy jeden silny podmiot skoncentrowany na e-commerce. Jestem przekonany, że synergia kompetencji, technologii i skali obu organizacji pozwoli nam jeszcze szybciej budować europejskiego lidera technologii dla e-commerce oraz skuteczniej konkurować na rynku międzynarodowym” – powiedział prezes cyber_Folks i Shoper Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

„Łączymy dwa bardzo silne i komplementarne biznesy, które od lat rozwijają technologie wspierające handel internetowy. Wspólnie będziemy mogli szybciej rozwijać produkty, jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby merchantów i budować przewagi konkurencyjne na coraz bardziej wymagającym rynku e-commerce. Integracja kompetencji i technologii obu organizacji tworzy wartość znacznie większą niż suma pojedynczych spółek” – dodał współzałożyciel i wiceprezes cyber_Folks i Shoper Robert Stasik.

Połączenie stanowi kolejny etap realizacji strategii cyber_Folks zakładającej budowę europejskiego lidera technologii dla e-commerce oraz integrację usług, które wspólnie tworzą nowoczesny system operacyjny dla handlu internetowego. Połączona organizacja będzie rozwijać jeden z najbardziej kompleksowych ekosystemów technologicznych dla e-commerce w Europie – obejmujący platformy sprzedażowe, płatności, logistykę, komunikację, automatyzację oraz rozwiązania AI wspierające merchantów w zarządzaniu całym procesem sprzedaży online, wskazano także.

„Połączenie ma przynieść korzyści zarówno klientom, jak i akcjonariuszom. Grupa zakłada, że uproszczona struktura pozwoli zwiększyć efektywność operacyjną, przyspieszyć rozwój produktów, usprawnić procesy zarządcze oraz ograniczyć koszty administracyjne i wspólne. Większa skala działalności ma również zwiększyć elastyczność finansowania oraz możliwości dalszej konsolidacji rynku e-commerce w Europie” – czytamy dalej w materiale.

Decyzję o połączeniu podejmą akcjonariusze obu spółek podczas najbliższych walnych zgromadzeń, podano.

Wraz z procesem integracji Grupa planuje również wdrożenie nowego długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów i zarządu, opartego o ambitne cele operacyjne i finansowe związane z dalszym rozwojem segmentów e-commerce i cyber_Folks. Program ma wspierać długoterminowy wzrost wartości Grupy oraz jeszcze silniej powiązać interes menedżerów z interesem akcjonariuszy, przekazano również w materiale.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

Źródło: ISBnews