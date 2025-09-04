cyber_Folks nie jest zainteresowany akwizycjami nastawionymi na rozwój produktowy, za to chętnie pozyskałby spółki z kompetencjami analitycznymi lub dotyczącymi sztucznej inteligencji (AI), a przede wszystkim podmioty pozwalające na ekspansję geograficzną, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

„Parząc na portfolio produktowe, to my się naprawdę komfortowo z tym czujemy, pokazując ten ekosystem produktowy, który mamy. Pewnie gdyby jakieś spółki dedykowane analityce danych czy 'fajnym’ narzędziom AI-owym się trafiły, to chętnie na nie byśmy zwrócili uwagę, natomiast jeszcze bardziej interesuje nas ekspansja geograficzna […] na rynkach Europy Środkowej. No to pewnie na takie spółki bardzo chętnie patrzymy i […] analizujemy, jaki jest potencjał ich przejęcia” – powiedział prezes podczas konferencji prasowej.

„Musimy być bardzo ostrożni i liczyć się z konkurencją. […] Obszar, na którym jesteśmy w stanie wygrywać, rozumiemy jako ten obszar Europy Centralnej” – dodał, pytany, jakie rynki geograficzne e-commerce (czyli głównie pod działalność Shoppera) są przedmiotem zainteresowania spółki.

Wskazał, że w wyjątkowej sytuacji jest możliwe nabycie spółki i tym samym jej udziału w rynku kraju „powiedzmy, Unii Europejskiej”.

Przypomniał, że do tej pory spółka kupiła 7 podmiotów i to właśnie dzięki akwizycjom, a nie rozwojowi organicznemu, jest m.in. liderem w Rumunii.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews