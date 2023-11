cyber_Folks odnotował 10,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 16,82 mln zł wobec 5,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 27,14 mln zł wobec 20,12 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA operacyjna sięgnęła 35,35 mln zł wobec 27,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 36,2 mln zł (30% wzrostu r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,17 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 108,39 mln zł rok wcześniej.

„Za nami udany kwartał, który przyniósł całej Grupie istotny wzrost, co jest wyraźnie widoczne w wynikach finansowych na koniec września. Tylko w trzecim kwartale skorygowana EBITDA r/r wzrosła o 30% – osiągając poziom 36,2 mln zł, a zysk netto przekroczył 16,8 mln zł. To trzykrotnie więcej w porównaniu do wyniku za trzeci kwartał ub. roku. Warto zaznaczyć, że od początku okresu porównawczego do dziś nie dokonaliśmy żadnych przejęć, więc rekordowy kwartał to zasługa wyłącznie wzrostu organicznego” – powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

„Mamy ogromne kompetencje w obszarach operacyjnych, w których działamy: obecności w Internecie, automatyzacji biznesu i w obszarze komunikacji. Jesteśmy pierwszym wyborem dla klientów, którzy cenią sobie kompleksowe kompetencje i zrozumienie prowadzenia biznesu online, a w szczególności sektora e-commerce. W tym roku jeszcze mocniej stawiamy na rozwój własnych rozwiązań. Podstawą naszej silnej pozycji na rynku jest podążanie za zmianami, analizowanie trendów i tworzenie nowoczesnych produktów” – dodał.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 29,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 15,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 347,47 mln zł w porównaniu z 279,44 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 50,59 mln zł wobec 22,8 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA operacyjna w I-III kw. br. sięgnęła 99,99 mln zł wobec 69,51 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wzrosła o 43% do 102,8 mln zł.

Spółka podkreśliła też, że od kilku miesięcy dostępny jest kreator sklepu internetowego _Stores, dzięki któremu klienci w kilku prostych krokach stworzą swój własny sklep internetowy. Produkt szybko się rozwija i z miesiąca na miesiąc zyskuje co raz więcej klientów. W samym październiku pozyskaliśmy ponad 100 nowych sklepów internetowych. Obecnie cyber_Folks pracuje nad nowymi produktami, które wykorzystują potencjał sztucznej inteligencji w automatyzacji pracy i obecności w Internecie małych i średnich firm.

W lipcu br. nastąpiła finalizacja procesu połączenia R22 oraz cyber_Folks. Celem utworzenia jednego silnego brandu jest m.in. kompleksowa odpowiedź na potrzeby inwestorów i klientów oraz uproszczenie struktury Grupy. Obecnie z usług cyber_Folks korzysta ponad 350 tys. klientów w ponad 100 krajach. W październiku cyber_Folks, jako pierwsza polska firma technologiczna notowana na GPW, uruchomiła Program Korzyści dla Inwestorów. To działanie ma zwiększyć zaangażowanie obecnych akcjonariuszy i klientów. Uczestnicy programu otrzymają szereg korzyści, w tym między innymi zniżki na usługi czy dostęp do bezpłatnego monitoringu SEO i strony www, podano także.

„Zmiana nazwy na cyber_Folks oraz uruchomienie programu korzyści dla Inwestorów to strategiczne działania, pokazujące w jakim obszarze działań chcemy się koncentrować. Chcemy budować silną markę i silne relacje z interesariuszami Grupy. Od wielu lat pokazujemy, że można bardzo dynamicznie rosnąć, a jednocześnie zarabiać przy tym pieniądze i wypłacać je inwestorom. Niezmiennie chcemy dzielić się z naszymi akcjonariuszami zyskiem w postaci regularnej dywidendy. We wrześniu br. września do akcjonariuszy trafiło z tego tytułu ponad 13 mln zł. Co roku zwiększamy tę kwotę” – powiedział wiceprezes Robert Stasik.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 26,34 mln zł wobec 9,71 mln zł zysku rok wcześniej.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

Źródło: ISBnews