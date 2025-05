cyber_Folks odnotował 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 15,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 42,87 mln zł wobec 30,79 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA operacyjna sięgnęła 56,85 mln zł wobec 38,83 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA sięgnęła odpowiednio: 61,8 mln zł wobec 39,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 190,52 mln zł wobec 144,12 mln zł rok wcześniej.

„Grupa cyber_Folks notuje historyczny kwartał. Od stycznia do marca br. przychody wzrosły o 32% do 191 mln zł, a skorygowana EBITDA zwiększyła się o 55%, osiągając niemal 62 mln zł. Wyniki te potwierdzają pozytywny trend we wszystkich liniach biznesowych – zarówno rozwój organiczny, jak i ten związany z rozpoczętą w lutym konsolidacją Shopera, lidera SaaS dla e-commerce w Polsce” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„To historyczny kwartał – zarówno finansowo, jak i strategicznie. Rosną wszystkie nasze linie biznesowe, a integracja z Shoperem już przynosi wymierne korzyści. Jesteśmy na dobrej drodze, by zbudować najbardziej zaawansowaną technologicznie grupę e-commerce w regionie CEE. Po sukcesie w Polsce, mamy apetyt na więcej” – skomentował prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Wyniki Shopera Grupa Ccyber_Folks konsoliduje od 1 lutego br., natomiast wyniki pro forma – czyli z pełnym uwzględnieniem wyników Shopera za cały pierwszy kwartał oraz okres porównawczy – z wyłączeniem wpływu hurtowych wysyłek od największego klienta w segmencie Vercom – pokazują ponad 15-proc. wzrost przychodów rok do roku.

„Jeszcze bardziej imponujący jest wzrost skorygowanej EBITDA, która zwiększyła się o 23%. Grupa utrzymuje stabilne marże brutto, a jednocześnie notuje coraz silniejsze przepływy operacyjne, które w ostatnich 12 miesiącach sięgnęły prawie 200 mln zł” – czytamy dalej.

Grupa wdraża również jawnego agenta AI, analizującego dane e-commerce i rekomendującego konkretne działania optymalizacyjne, a także Robofolks – wewnętrznego asystenta AI, który obsługuje zapytania klientów z jakością porównywalną do najlepszych konsultantów. Zarząd dostrzega perspektywę integracji obu rozwiązań z Shoperem, podano także w informacji.

„AI nie jest dla nas chwilowym trendem, lecz realną przewagą technologiczną. Automatyczne mikro-sklepy, kreatory treści czy asystenci AI to nie przyszłość – to teraźniejszość, którą oferujemy naszym klientom” – podkreślił prezes.

Jak zaznaczono, integracja z Shoperem ma charakter długoterminowy i strategiczny. cyber_Folks planuje rozwijać zintegrowany model SaaS + AI poza granicami Polski – w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

„Naszym celem jest wieloletni wzrost wartości – technologicznej, operacyjnej i rynkowej. W długim terminie rośniemy średnio o 30-40% rocznie. Realizujemy konsekwentną strategię rozwoju, której fundamentami są: AI jako kluczowa przewaga w e-commerce, rozbudowa oferty dla mikroprzedsiębiorców, ekspansja zagraniczna oraz budowa długoterminowej wartości dla akcjonariuszy” – powiedział Dwernicki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 6,75 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 5,05 mln zł zysku rok wcześniej.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews