cyber_Folks odnotował 50,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 24,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 104,58 mln zł wobec 74,34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA operacyjna wyniósł 137,35 mln zł wobec 100,92 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 141,3 mln zł wobec 103,56 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 479,95 mln zł w 2023 r. wobec 392,18 mln zł rok wcześniej.

„W minionym roku przychody wyniosły 480 mln zł, a skorygowana EBITDA 141,3 mln zł. W tym okresie zysk netto wyniósł 87,4 mln zł i był ponad 2-krotnie wyższy niż rok wcześniej. Również wyniki samego IV kwartału były bardzo dobre. Przychody wyniosły 132 mln zł, a skorygowana EBITDA 38,4 mln zł. Zysk netto wyniósł 36,8 mln zł. Najsilniejszymi segmentami naszej działalności pozostają usługi oferowane w ramach cyber_Folks i Vercom. Te dwa obszary wykazują silny trend do organicznego wzrostu, a poczynione prace nad rozwojem nowych produktów do tych segmentów owocują wzrostem klientów i budowaniem jeszcze silniejszych globalnych marek. W tym momencie oba główne segmenty koncentrują się na klientach SME (małe i średnie przedsiębiorstwa). To właśnie ta grupa klientów generuje znaczną część marży. Do nich kierujemy nasze portfolio produktów. Trzeba pamiętać, że ta kategoria klientów jest najliczniejsza na większości rynków, a z drugiej strony oczekuje pełnego ekosystemu usług, który zapewni im wsparcie w prowadzeniu biznesu” – napisał prezes Jakub Dwernicki w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 28,03 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

