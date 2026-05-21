cyber_Folks odnotowało 22,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 62,91 mln zł wobec 42,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 79,28 mln zł wobec 56,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 35% r/r do 83,1 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 245,25 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 190,52 mln zł rok wcześniej.

„Grupa cyber_Folks zakończyła pierwszy kwartał 2026 roku bardzo mocnym wzrostem wyników finansowych, kontynuując rozwój największego ekosystemu technologicznego dla ecommerce w Europie. W pierwszym kwartale przychody Grupy wzrosły o 29% rok do roku, osiągając poziom 245,3 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA zwiększyła się o 35% r/r do 83,1 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 22,9 mln zł, co oznacza wzrost o 71% r/r. Na wyniki wpływał zarówno rozwój organiczny poszczególnych segmentów działalności, jak i dalsza integracja europejskiego ekosystemu e-commerce, w tym finalizacja przejęcia PrestaShop” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego kwartału była finalizacja przejęcia PrestaShop, która umocniła pozycję cyber_Folks jako lidera e-commerce w Europie. Łączna wartość sprzedaży (GMV) w całym ekosystemie osiągnęła w I kwartale 2026 roku ok. 40 mld zł, co w ujęciu rocznym odpowiada ok. 160 mld zł GMV. W Polsce GMV na platformach Shoper wyniosło 6,9 mld zł w I kwartale 2026 roku, co oznacza wzrost o 59% r/r. Jednocześnie GMV wygenerowane przez platformy PrestaShop i Sylius w Europie osiągnęło 33,1 mld zł w tym samym okresie, podano także.

„W pierwszym kwartale cyber_Folks kontynuował intensywny rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Grupa rozwija własną platformę orkiestracji AI cyber_Mind oraz agentów robo_Folks wspierających klientów i zespoły operacyjne. Obecnie robo_Folks obsługuje już około 47% wszystkich czatów klientów, a odsetek poprawnie rozwiązanych zgłoszeń przez robo_Folks wzrósł do 86% Jednocześnie liczba czatów obsługiwanych przez zespoły wsparcia spadła o 33% r/r” – czytamy także.

W I kwartale br. skorygowane przepływy operacyjne netto wzrosły do 64,3 mln zł (+30% r/r), potwierdzając wysoką skalowalność modelu biznesowego Grupy oraz silną zdolność generowania gotówki. cyber_Folks utrzymuje jednocześnie bezpieczny poziom zadłużenia – wskaźnik dług netto / skorygowana EBITDA po finalizacji nabycia PrestaShop wyniósł 1,77x, podkreślono.

„Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają skuteczność naszego modelu biznesowego. Łączymy dynamiczny wzrost przychodów i EBITDA z bardzo silną generacją gotówki oraz dalszą poprawą efektywności operacyjnej. Dzięki wysokiemu udziałowi przychodów powtarzalnych i rosnącej skali ekosystemu możemy jednocześnie finansować dalszy rozwój technologii, integrację przejętych spółek i budować wartość dla akcjonariuszy” – podsumował wiceprezes zarządu i CFO Robert Stasik, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 6,22 mln zł wobec 6,76 mln zł zysku rok wcześniej.

cyber_Folks to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

Źródło: ISBnews