cyber_Folks odnotowało 24,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 20,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 61,12 mln zł wobec 38,23 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 82,4 mln zł wobec 48,2 mln zł zysku rok wcześniej.

„Konsekwentnie rozwijamy zintegrowany system operacyjny dla e-commerce, który obejmuje wszystkie kluczowe elementy sprzedaży online. Nasze technologie są silnie osadzone w codziennych procesach biznesowych klientów, dlatego wzrost ich sprzedaży naturalnie przekłada się na wzrost skali naszej działalności. To model, który łączy wysoką przewidywalność przychodów z dużym potencjałem dalszej ekspansji” – powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 236,67 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 173,16 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki finansowe potwierdzają skuteczność naszego modelu biznesowego. Dynamiczny wzrost przychodów idzie w parze z rosnącą rentownością i silną generacją gotówki, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia. Dzięki temu możemy jednocześnie finansować dalszą ekspansję, realizować akwizycje oraz konsekwentnie budować wartość dla akcjonariuszy” – dodał wiceprezes zarządu i CFO Robert Stasik.

Dobre wyniki IV kwartału przełożyły się na rekordowy rok dla całej Grupy. W 2025 roku przychody cyber_Folks wzrosły do 855,2 mln zł, co oznacza wzrost o 30% r/r. Skorygowana EBITDA osiągnęła 291,7 mln zł (+66% r/r), a marża EBITDA wyniosła około 34,1%, potwierdzając rosnącą efektywność operacyjną oraz wysoką skalowalność modelu biznesowego, podkreślono.

Na wzrost wyników w 2025 roku wpływ miał zarówno rozwój organiczny istniejącej bazy klientów, jak i integracja przejętych spółek. Dzięki temu Grupa jednocześnie zwiększa skalę działalności oraz poprawia efektywność operacyjną.

W całym 2025 r. spółka miała 63,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 116,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 855,15 mln zł w porównaniu z 656,33 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 291,7 mln zł wobec 175,3 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W latach 2017-2025 przychody cyber_Folks rosły średnio o około 36% rocznie, natomiast skorygowana EBITDA zwiększała się w tempie około 37% CAGR. Rosnąca skala działalności, wysoki udział przychodów powtarzalnych oraz konsekwentna integracja technologii wzmacniają pozycję cyber_Folks jako jednego z najbardziej skalowalnych ekosystemów technologicznych dla biznesu internetowego w Europie, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 52,49 mln zł wobec 94,51 mln zł zysku rok wcześniej.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

