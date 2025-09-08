cyber_Folks rozpoczął proces budowania księgi popytu do 1,13 mln akcji serii E bez prawa poboru, który potrwa do 9 września, podała spółka. cyber_Folks planuje przeznaczyć wpływy z przeprowadzanej emisji akcji na sfinansowanie transakcji M&A.

„Na podstawie uchwały kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony […] w drodze emisji […] nie więcej niż 1 134 400 akcji serii E. Ponadto zarząd emitenta informuje, że rada nadzorcza spółki podjęła […] uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E” – czytamy w komunikacie.

cyber_Folks planuje przeznaczyć wpływy z przeprowadzanej emisji na sfinansowanie transakcji M&A, które zamierza zrealizować spółka lub inny podmiot z grupy, podano także.

„Aktualnie grupa emitenta zidentyfikowała 5 potencjalnych celów akwizycyjnych o jednostkowej wartości transakcji od ok. 15 mln euro do ok. 150 mln euro. Grupa emitenta planuje przeprowadzenie jednej lub kilku transakcji M&A w okresie najbliższych 12 miesięcy, które zostaną sfinansowane w całości wpływami z emisji akcji lub z częściowym wykorzystaniem finansowania dłużnego” – czytamy dalej.

cyber_Folks zawarł z mBank – Biuro Maklerskie oraz Wood&Company Financial Services umowy plasowania akcji.

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii E spółka, w porozumieniu z menadżerami oferty, ustali: (i) cenę emisyjną akcji serii E oraz (ii) łączną liczbę akcji serii E, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez spółkę uprawnionym inwestorom. Ponadto umowa plasowania zawiera zobowiązanie emitenta typu lock-up, zgodnie z którym emitent zobowiązał się do nierozporządzania akcjami spółki bez uzyskania zgody menadżerów oferty, w tym do nieemitowania nowych akcji, przez okres od dnia zawarcia umowy plasowania do upływu 360 dni od pierwszego dnia notowania akcji serii E na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podano także.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews