cyber_Folks zapowiada wzrost dywidendy w tym roku oraz spadek wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA na koniec 2026 r. po chwilowym jego wzroście związanym z przejęciem PrestaShop, poinformowali przedstawiciele spółki. Spółka nie wyklucza przejęć, jeśli pojawi się okazja, ale po ostatnich akwizycjach chce skupić się na rozwoju organicznym.

„Przejściowo poziom wskaźnika zadłużenia wzrośnie do 1,8x dług/EBITDA po przejęciu Presty, ale potem będzie już spadać i na koniec roku ten poziom zadłużenia powinien mocno spaść. […] Na koniec 2025 r. wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 1,33x, a uwzględniając wydatki na przejęcie Presty, ale też przychody z tego przejęcia, to poziom zadłużenia nie wzrośnie znacznie powyżej 1,33x i będzie mocno poniżej 2,0x w 2026 r.” – powiedział wiceprezes Robert Stasik podczas wideokonferencji.

„Poziom zadłużenia nie ma w tym momencie wpływu na poziom dywidend i – jak co roku – spodziewamy się, że dywidenda będzie wyższa, a już niedługo zapewne zaprezentujemy rekomendację w sprawie dywidendy. […] W 2026 r. w każdym z kwartałów dynamika zysku netto jednostki dominującej powinna być pozytywna” – dodał.

Prezes Jakub Dwernicki zapowiedział też, że na razie spółka nie skupia się na kolejnych akwizycjach, po tym jak w lutym br., wspólnie ze spółkami Sylius i BitBag, sfinalizowała przejęcie 100% udziałów w PrestaShop – jednej z największych na świecie platform e-commerce w modelu open source.

„W tej chwili jesteśmy po tak dużych zakupach, że na razie musimy to poukładać i nie patrzymy na żadne M&A. Mamy tak dużo do zrobienia i do zmonetyzowania w obszarze organicznym, że na tym będziemy się skupiać, co nie wyklucza, że jak nadarzy się okazja, to nie będziemy się jej przyglądać. Jednak na chwilę obecną na to nie patrzymy” – powiedział prezes.

Zgodnie z szacunkowymi danymi cyber_Folks miało 24,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. Zysk netto ogółem sięgnął 44,4 mln zł. Skorygowana EBITDA wzrosła o 71,9% r/r do 82,9 mln zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły 237,3 mln zł (wzrost o 37% r/r). Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 88,9 mln zł (wzrost o 51,1% r/r).

Narastająco w całym 2025 roku grupa miała szacunkowo przychody ze sprzedaży w wysokości 855,8 mln zł (wzrost o 30,2% r/r), wynik skorygowana EBITDA 292,3 mln zł (wzrost o 66,1% r/r), przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 261,2 mln zł (wzrost o 39,3% r/r), a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 63,4 mln zł (spadek o 45,7%).

Grupa cyber_Folks obsługuje obecnie ok. 700 tys. klientów, a po przejęciu PrestaShop łączna wartość handlu realizowanego za pośrednictwem rozwiązań Grupy sięga ok. 35 mld euro GMV rocznie. PrestaShop wnosi do Grupy ok. 230 tys. aktywnych sklepów oraz silną pozycję na kluczowych rynkach Europy Zachodniej, w tym we Francji, Hiszpanii i Włoszech. W 2025 roku Grupa wygenerowała przepływy operacyjne w wysokości 261,2 mln zł, co oznacza wzrost o 39% r/r. Wartość GMV realizowanego na platformach e-commerce Grupy w Polsce (Shoper, Apilo i SellIntegro) osiągnęła w tym okresie rekordowe 23 mld zł, dzięki czemu cyber_Folks pozostaje największą platformą e-commerce w Polsce pod względem GMV, z wyłączeniem największego marketplace.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

Źródło: ISBnews