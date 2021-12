Cyfrowy Polsat zawarł przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 1 070 000 udziałów, stanowiących ok. 66,94% kapitału zakładowego spółki Port Praski (PP) od Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. oraz przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 4 705 udziałów, tj. ok. 32% kapitału zakładowego Pantanomo Limited od Tobe Investments Group Limited, podała grupa. Bazowa cena sprzedaży za udziały PP została ustalona na 572,21 mln zł, a za udziały Pantanomo na 307,16 mln zł.

„Port Praski to absolutnie unikalna inwestycja w skali Europy. To 38 ha terenów inwestycyjnych i około 800 tys. m2 zabudowy w ścisłym centrum Warszawy. Nie ma drugiej takiej lokalizacji i nie będzie. Chcemy zainwestować w pełni samowystarczalną dzielnicę, łączącą zabudowę o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Port Praski to strategiczna rewitalizacja praskiej części Warszawy i unikalna szansa inwestycyjna” – powiedział wiceprezes zarządu ds. strategii Maciej Stec, cytowany w komunikacie.

„Chcemy również, aby Port Praski był 'zielony’, stąd nasze plany związane z zastosowaniem fotowoltaiki i geotermii w Porcie” – dodał.

Port Praski jest spółką, która poprzez swoje podmioty zależne prowadzi działalność deweloperską, głównie na terenie Warszawy w dzielnicy Praga-Północ. Pantanomo prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu posiadanymi nieruchomościami, a także działalność holdingową, finansową oraz inwestycyjną, podano w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews