Cyfrowy Polsat przydzielił inwestorom 2 670 000 obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2 670 000 000 zł, podała spółka. Obligacje Serii D zostały przydzielone łącznie 97 inwestorom.

Środki pochodzące z emisji obligacji wesprą realizację Strategii 2023+ Grupy Polsat Plus, w szczególności osiągnięcie celu instalacji 1000 MW mocy wytwórczej czystej energii, zapowiedziano.

„Bardzo cieszymy się, że Grupa Polsat Plus po raz kolejny wyznacza nowe trendy na polskim rynku kapitałowym. Jest to pierwsza w historii emisja obligacji powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju według standardów ICMA. Równocześnie, mimo wyjątkowo trudnego otoczenia gospodarczego, jest to największa emisja w złotych w historii polskiego rynku kapitałowego. Jesteśmy dumni, że inwestorzy ponownie nam zaufali i głęboko wierzę, że nasze cele strategiczne zostaną zrealizowane” – powiedziała członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus, Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana w komunikacie.

W efekcie tej emisji Grupa Polsat Plus będzie największym prywatnym emitentem obligacji złotówkowych, przyczyniając się po raz kolejny pozytywnie do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Łączna skala emisji Grupy Polsat Plus na rynku polskim, uwzględniając uplasowane wcześniej serie obligacji, przekroczy 3,1 mld zł.

Rolę współorganizatorów emisji obligacji serii D pełniły Trigon Dom Maklerski, Trigon Investment Banking, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opiek, Santander Bank Polska oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews