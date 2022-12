Cyfrowy Polsat podjął uchwałę m.in. w sprawie emisji nie więcej niż 2 670 000 niezabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2 670 000 000 zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji, podała spółka.

„Podstawowe informacje dotyczące oferty:

– Cena emisyjna jednej obligacji serii D: 1 000 zł

– Planowany dzień emisji obligacji serii D: 11 stycznia 2023 r.

– Planowana data wykupu obligacji serii D: 11 stycznia 2030 r.

– Wcześniejszy wykup obligacji serii D: możliwy na żądanie spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji obligacji serii D

– Stopa procentowa: zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę)

– Stopa bazowa: WIBOR 6M

– Marża: 385 bps

– Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek: dzień emisji obligacji serii D

– Okresy odsetkowe: półroczne” – czytamy w komunikacie.

Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 16 do 21 grudnia 2022 r. Rolę współoferujących pełnią: Trigon Dom Maklerski, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Santander Bank Polska oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, wymieniono.

Zarząd podjął również uchwałę o nabyciu przez spółkę od obligatariuszy obligacji serii B oraz obligacji serii C wyemitowanych przez spółkę, części lub wszystkich obligacji serii B oraz obligacji serii C w celu ich umorzenia, w oparciu o umowy sprzedaży i potrącenia, które spółka zawrze z częścią obligatariuszy, którzy zgłoszą zamiar sprzedaży takich obligacji, w celu zaliczenia wierzytelności z tytułu obligacji serii B oraz obligacji serii C na poczet ceny nabycia obligacji serii D, podano także.

Pod koniec listopada Cyfrowy Polsat zdecydował o utworzeniu nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 4 mld zł w celu refinansowania zadłużenia. Spółka podała wtedy, że chce przeprowadzić pierwszą emisję w ramach tego programu do końca I kw. 2023 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews